他出售山坡地險被追繳贈與稅 這樣做終於解套

北區國稅局表示，出售土地成交價低於公告土地現值，若能證明市價確實低於公告現值，免課徵贈與稅。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，民眾出售土地成交價低於公告土地現值，若能提供附近相同或類似用地於相當期間內的買賣價格、法院拍定價格或其他客觀資料，證明市價確實低於公告土地現值，且其成交價與市價相當者，可免依「遺贈稅法」規定課徵贈與稅。

舉例說明，甲君於2023年出售山坡地給乙君，買賣價款為1500萬元，低於公告土地現值3100萬元，甲君出售土地價格低於公告土地現值1600萬元，涉有「遺贈稅法」第5條第2款規定以顯著不相當代價讓與財產以贈與論的情事。不過，甲君主張部分土地是山坡地，土地利用不若一般土地，並提供鄰近類似用地於相當期間內的買賣價格，證明市價確實低於公告土地現值，且與其成交價相當，並無以顯著不相當代價移轉財產，因此免課贈與稅。

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北區國稅局提醒，民眾出售土地價格如低於公告土地現值，涉有視同贈與情事，可提供市價明確證明文件，例如鄰近土地買賣價格，若鄰近土地無成交紀錄，也可以請估價師估價。若未提供市價明確證明文件，將依「遺贈稅法」第5條第2款規定核課贈與稅。

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