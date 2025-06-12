晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

上半年IPO籌資218億 半導體逾91億領軍資本市場

2025/06/12 17:44

安永指出，台灣上半年共29家公司上市櫃，籌資額217.82億元、年增18.3%。（記者鄭琪芳攝）安永指出，台灣上半年共29家公司上市櫃，籌資額217.82億元、年增18.3%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕安永今發布首次公開募股（IPO）報告，今年上半年全球IPO共500家企業，籌資額575億美元，較去年同期家數減少11%、籌資額增加9%。台灣上半年共29家公司上市櫃，籌資額217.82億元、年增18.3%，其中半導體業籌資總額達91.73億元居冠，顯示在全球AI熱潮與供應鏈重組下，半導體仍是資本市場的主力。

安永指出，上半年台灣資本市場有29家企業掛牌，生技醫療有5家，科技及綠能環保各4家，顯示新興科技與永續趨勢驅動市場熱度；合計上市櫃整體籌資總額217.82億元，年增33.8億元或18.3%，以半導體業籌資額91.73億元居冠。

今年上半年集中市場有12家公司掛牌上市、年減4家，籌資額94.49億元、年減22.6%。集中市場有3家KY公司，中傑-KY、寶綠特-KY以及華勝-KY，總籌資額39.25億元，金額最大為運動休閒業的中傑-KY，籌資28.87億元、占總籌資額30.55%；綠能環保業的兆聯實業，籌資21.69億元、占22.95% ，兩家公司合計占上市籌資額53.5%。

另，上櫃市場上半年共17家公司掛牌、年增6家，籌資總額123.33億元、年增99.34%。上櫃掛牌家數以半導體業為首，共3家占比約17%，其中兩大新股「新應材」（籌資額最大57.3億元、占上櫃總籌資46.46%）與「印能科技」（籌資額30.79億元、占24.97%）合計籌資88.09億元，共占上櫃總籌資額71.43%，反映市場對AI與晶片產業的高度信心。

展望下半年，安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，今年以來AI供應鏈熱度延燒，包括晶片製造、封裝、伺服器相關企業帶動台股表現；雖然國際政經局勢仍有貿易與關稅政策等變數，但台灣經濟基本面仍展現韌性，根據主計總處預估，下半年GDP可望保3%，加上央行針對房市政策調整、新股承銷價差活絡、產業更多元化申請掛牌，預期AI、生技與永續產業將持續吸引資金，支撐下半年IPO市場動能，前景樂觀正向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財