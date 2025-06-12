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咖啡寄杯來了！85℃、CAMA CAFE、路易莎咖啡優惠開搶

2025/06/12 17:43

85℃、CAMA CAFE、路易莎年中慶，咖啡促銷優惠紛紛出籠。（CAMA CAFE提供）85℃、CAMA CAFE、路易莎年中慶，咖啡促銷優惠紛紛出籠。（CAMA CAFE提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕85℃年中慶強勢來襲，大杯拿鐵咖啡、大杯就是海岩咖啡推出APP跨店取限量買4送2組合，拿鐵咖啡6杯原價600元，現在只要400元；海岩咖啡6杯原價510元現在只要340元，每日每款限量2千組，僅限會員APP結帳購買，明天早上10點是開搶的最後一天。

CAMA CAFE年中慶自6月13日起至6月22日限時10天，消費者於CAMA CAFE 會員APP 購買指定咖啡、咖啡豆品項提貨券，即可享有最低85折起優惠，消費者可依自身習慣選擇不同組合。

CAMA CAFE 會員年中慶提貨券優惠，則提供超過40款以上常態經典飲品及咖啡豆選項，有3種優惠組合：買68杯送12杯、買35杯送5杯或買15杯送2杯。

只要於CAMA CAFE會員APP中點選「寄杯領取（跨店寄杯）」即可購買，於提貨券有效期限內，可於全台CAMA CAFE門市自由領取，各品項每種組合限購1組。

路易莎則推出「19週年慶寄杯優惠活動」，今、明兩天凡至路易莎咖啡實體門市消費，全飲品（不含手沖與超越精品系列） 同品項同規格，一次購買寄5杯（為一組），即享85折優惠，不限購買組數。

全台莎粉引頸盼望的黑卡優惠，每天11點前，咖啡飲品第2杯5折也正式回歸（手沖除外，咖啡飲品不限同品項，以價低者折）。

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