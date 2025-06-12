韓媒驚爆 三星晶圓代工高管兩年砍掉15人

三星晶圓代工市佔率與台積電的差距持續擴大。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕集邦科技（TrendForce）近日發布今年第一季全球晶圓代工市佔率，台積電攀升至67.6%穩居第一，三星市占率則降至7.7%，台積電遙遙領先三星。韓媒12日解析，三星與台積電差距擴大的原因是代工高管2年少掉15人。

韓媒《IT.Chosun》12日報導，過去兩年，三星電子晶圓代工部門的技術主管數量一直減少。隨著全球晶圓代工市場競爭加劇，核心技術人員比例下滑引發外界對三星中長期競爭力的擔憂。

請繼續往下閱讀...

根據三星電子11日公布的財報顯示，截至2025年第一季，晶圓代工部門未正式登記的高階主管（unregistered executives）人數為53人，相較於2023年第一季的68人和2024年第一季的58人，呈逐步減少趨勢，兩年內少掉15人。

與技術人員減少形成鮮明對比的是，策略、企劃和行銷等領域的非技術主管數量反而增加了。截至今年第一季，53名晶圓代工主管中有12名擔任非技術職位，與去年同期相比增加2名。此外，據了解，有許多技術主管轉任營運或企畫職位，或從記憶體等其他部門調任。

一位業內人士認為，先進製程競爭的核心涵蓋設計和製造的技術領導力，代工部門技術主管縮減恐成為一大問題。

祥明大學半導體工程系教授李鍾煥（音譯）表示，由於訂單量減少，高管人數的縮減可能是重組的一部分。不過，如果沒有技術人才作為基礎，恢復訂單能力並非易事。

他說，三星將以記憶體為中心的人力資源體系直接應用於代工，導致某些方面的專業化程度下降。迫切需要轉向以客戶為中心的獨立體系，就像台積電那樣，將設計、生產和銷售分開運營。

三星電子主管解釋，高管人數的變化是為了提高組織效率而進行調整。由於記憶體和晶圓代工的工藝結構相似，即使在職位調動期間，專業知識也能得到保留。

報導指出，三星電子的晶圓代工業績呈現下滑趨勢。根據市場研究公司TrendForce的數據，2025年第一季，三星電子的晶圓代工市佔率為7.7%，較去年同期的11%下降3.3個百分點。同期，其營收也從33.57億美元下降13.8%，至28.93億美元。相較之下，龍頭企業台積電第一季市佔率達到67.6%，較去年同期增加5.9個百分點，顯示2家公司差距進一步擴大。

三星電子的投資也在縮減，三星電子在第一季財報中表示，我們優先利用現有生產線進行投資，與上一季相比，投資規模減少5.8兆韓元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法