00919棄嬰聯發科、國票金、京城銀賣完了！這檔尚有逾4500張等賣成最大苦主

00919棄嬰聯發科、國票金、京城銀賣完了！海悅尚有逾4500張等賣成最大苦主。（擷取自海悅官網，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00919明天（13日）是換股截至日，在投信瘋狂出清下，聯發科、國票金與京城銀今（12日）已全數出清，而剩餘3棄嬰海悅、洋基工程與寶雅中，則屬海悅尚有逾4500張排隊等賣，壓力最大。

聯發科、國票金與京城銀在00919大砍倉下，今持續入投信前10大賣超榜，若今賣超全為00919所賣，比對群益投信資料顯示，這3檔棄嬰在今過今天調節後，已全數出清。

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至於尚待最後清倉的3棄嬰中，則以海悅賣壓最重，除扣今賣超，尚有逾4500張排隊等賣。

投信週四賣超前10大個股，依序為國票金（2889）5萬451張、長榮航（2618）4萬1805張、群益證（6005）1萬6584張、京城銀（2809）1萬6069張、長榮（2603）7282張、聯發科（2454）4075張、致伸（4915）4051張、正新（2105）2384張、聯詠（3034）2213張、鴻海（2317）2207張。

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