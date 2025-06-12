晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

00919棄嬰聯發科、國票金、京城銀賣完了！這檔尚有逾4500張等賣成最大苦主

2025/06/12 16:26

00919棄嬰聯發科、國票金、京城銀賣完了！海悅尚有逾4500張等賣成最大苦主。（擷取自海悅官網，資料照）00919棄嬰聯發科、國票金、京城銀賣完了！海悅尚有逾4500張等賣成最大苦主。（擷取自海悅官網，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00919明天（13日）是換股截至日，在投信瘋狂出清下，聯發科、國票金與京城銀今（12日）已全數出清，而剩餘3棄嬰海悅、洋基工程與寶雅中，則屬海悅尚有逾4500張排隊等賣，壓力最大。

聯發科、國票金與京城銀在00919大砍倉下，今持續入投信前10大賣超榜，若今賣超全為00919所賣，比對群益投信資料顯示，這3檔棄嬰在今過今天調節後，已全數出清。

至於尚待最後清倉的3棄嬰中，則以海悅賣壓最重，除扣今賣超，尚有逾4500張排隊等賣。

投信週四賣超前10大個股，依序為國票金（2889）5萬451張、長榮航（2618）4萬1805張、群益證（6005）1萬6584張、京城銀（2809）1萬6069張、長榮（2603）7282張、聯發科（2454）4075張、致伸（4915）4051張、正新（2105）2384張、聯詠（3034）2213張、鴻海（2317）2207張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財