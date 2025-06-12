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致伸加入微軟MDEP生態系 強化智慧會議解決方案

2025/06/12 16:16

致伸宣布加入微軟MDEP生態系。（取自業者官網）致伸宣布加入微軟MDEP生態系。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕模組廠致伸（4915）今日表示，正式加入微軟（Microsoft）裝置生態系統平台（MDEP），進一步深化在多元整合辦公環境與智慧協作領域的佈局，有助於強化其視訊會議解決方案，展現集團持續投入創新研發的決心，更為其產品導入更多安全性、彈性、管理效能，全面提升使用者體驗。

致伸說明，MDEP是微軟基於Android所打造的裝置平台，致力於協助合作夥伴開發創新、安全且便於管理的智慧裝置。透過加入MDEP，致伸將攜手全球頂尖科技夥伴，共同打造高效整合的產品體驗，提升企業用戶在遠距協作與數位轉型上的競爭優勢。

同時，這項合作也將進一步強化致伸集團的產品佈局，導入高階資安防護、集中式裝置管理能力，並與微軟生態系實現無縫整合，全面升級混合辦公時代下的使用體驗與管理效率。

迪芬尼聲學首席產品長Phil McPhee表示，MDEP提供強大的開發架構與靈活的整合工具，與迪芬尼在視覺影像、聲學及人機介面等核心能力高度契合，將加速智慧協作裝置的創新整合。

微軟同時強調ODM合作夥伴在推動創新的重要性，MDEP負責人Juha Kuosmanen表示，微軟持續拓展裝置生態系，也積極深化與ODM夥伴的合作。致伸加入對MDEP 生態系的發展具關鍵意義，微軟將得以提供高效且安全的智慧裝置，滿足企業的多元需求。

致伸指出，此次合作不僅象徵集團與微軟策略聯盟的啟動，更展現集團擘劃未來的明確願景：整合視覺影像、聲學與人機介面等核心技術，打造兼具實用與創新的智慧協作方案。

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