監察院通過彈劾勞發署謝宜容、蔡孟良 勞動部尊重並配合調查

監察院通過對勞發署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容（中）彈劾案。（資料照）

相關新聞請見︰

勞動部北分署霸凌案 監察院彈劾謝宜容、蔡孟良移送懲戒法院

〔記者李靚慧／台北報導〕針對監察院通過對勞發署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，及時任勞發署長蔡孟良2人的彈劾案，移送懲戒法院審理。勞動部今日表達尊重之意，強調未來懲戒法院若需要勞動部配合釐清部分，將會配合調查。

請繼續往下閱讀...

去年北分署前分署長謝宜容涉及職場霸凌，監察委員王麗珍、葉大華、王美玉介入調查，監察院今日透過新聞稿指出，謝宜容涉有職場霸凌情事，另涉及濫行支用就業安定基金預算、侵占公有財物及未依法令規定辦理採購案等違失行為；當時的署長蔡孟良則有指揮監督不周之責，監察院已在本月5日彈劾審查會中，全數通過監委所提彈劾案，將全案移送懲戒法院審理，依法懲戒。

不過，北分署的公務員輕生案，謝宜容遭告發過失致死罪，經檢方調查後，認定公務員輕生與謝宜容領導管理方式沒有法律上的因果關係，因此予以不起訴處分；但謝宜容擔任北分署長期間，涉嫌在採購案中洩密、圖利廠商，則以侵占公有財物、圖利等罪嫌起訴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法