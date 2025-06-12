晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

監察院通過彈劾勞發署謝宜容、蔡孟良 勞動部尊重並配合調查

2025/06/12 16:10

監察院通過對勞發署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容（中）彈劾案。（資料照）監察院通過對勞發署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容（中）彈劾案。（資料照）

相關新聞請見︰

勞動部北分署霸凌案 監察院彈劾謝宜容、蔡孟良移送懲戒法院

〔記者李靚慧／台北報導〕針對監察院通過對勞發署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，及時任勞發署長蔡孟良2人的彈劾案，移送懲戒法院審理。勞動部今日表達尊重之意，強調未來懲戒法院若需要勞動部配合釐清部分，將會配合調查。

去年北分署前分署長謝宜容涉及職場霸凌，監察委員王麗珍、葉大華、王美玉介入調查，監察院今日透過新聞稿指出，謝宜容涉有職場霸凌情事，另涉及濫行支用就業安定基金預算、侵占公有財物及未依法令規定辦理採購案等違失行為；當時的署長蔡孟良則有指揮監督不周之責，監察院已在本月5日彈劾審查會中，全數通過監委所提彈劾案，將全案移送懲戒法院審理，依法懲戒。

不過，北分署的公務員輕生案，謝宜容遭告發過失致死罪，經檢方調查後，認定公務員輕生與謝宜容領導管理方式沒有法律上的因果關係，因此予以不起訴處分；但謝宜容擔任北分署長期間，涉嫌在採購案中洩密、圖利廠商，則以侵占公有財物、圖利等罪嫌起訴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財