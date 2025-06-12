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名師解盤》容逸燊：拉回偏多操作 可鎖定低基期族群

2025/06/12 15:52

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

台股今天下跌182點，成交量縮來到3400億左右，昨天的漲點大部分集中在台積電上，今天台積電除息後，呈現暫時貼息，跌勢集中在台積電，反而其他中小型股各自有所表現。美國公布5月CPI和核心CPI，年增率分別為2.4%和2.8%，和市場預期大致相同，顯示企業吸收多數關稅額外成本，又或者是關稅實施之前，增加了庫存，所以並沒有造成通膨急遽升溫，美債殖利率也回落到4.4%左右，目前估計FED在9月會降息2碼。

美中貿易框架大致已經完成，中國會供應稀土和磁鐵，美國則允許中國學生就讀美國大學，總計美國對中國關稅達到55%，台股最近呈現強勢22000點之上整理，短線因為族群輪動速度較快，會有一天到兩天的短線行情，在下週三台指期結算之前，盤勢籌碼仍對多方有利，外資淨空單降到3.5萬口，散戶籌碼偏空操作，相對有利於大盤不容易回跌，今天表現強勢的6148驊宏資、2468華經，另外AI族群3324雙鴻也拉出漲停，在3019亞光強勢帶動下，光學類股3362先進光拉出漲停，近期川普和馬斯克和解，可以看到特斯拉股價低檔轉強，資金部分也流入車用鏡頭、工具機和機器人等相關族群。

儲能重電類股部分，6163華電網、1519華城都拉出半根漲停之上，CPO族群這2天有轉強，短線行情，可以看到盤面上題材多，暫時仍是多方格局為主，短線支撐21900點如果沒有跌破，盤勢仍是相對多方有利，建議可以採取拉回偏多操作方向，也可以往低基期的族群去做選擇，包含儲能重電、網通、ABF載板等，都是相對有些落後補漲行情。

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