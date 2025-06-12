第一季智慧手機生產量2.89億支 第二季估持平

第一季智慧手機生產量2.89億支，三星排名第一。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕根據市調機構調查，2025年第一季全球智慧手機生產總數達2.89億支，年減約3%，第二季因國際政經情勢的不確定性，買氣受到壓抑，各品牌的生產表現預估與第一季持平。

根據TrendForce調查，第一季全球智慧手機生產量前6名分別為，三星、蘋果、小米、OPPO、VIVO以及傳音，其中，中國品牌手機第一季的銷售得利於補貼紅利，帶動銷量微幅成長。

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TrendForce指出，三星Samsung第一季因進入上半年旗艦新機備貨期，以及因應美國新關稅政策調升生產計劃，智慧手機生產總數接近6400萬支，季增約21%，單季排名重回全球第一。

Apple隨著新機鋪貨進入尾聲，第一季生產總數季減40%，降至4800萬支，市占排名第二。TrendForce分析，Apple因其產品多不在中國補貼範圍內，加上中國市場競爭激烈，導致第一季在中國市場市占明顯衰退。反觀美國市場，受關稅政策刺激，上半年需求趨勢明顯，卻也為下半年的銷售埋下不確定性。

小米Xiaomi （包括子品牌Redme及Poco）第一季產量近4200萬支，排名穩居第三。TrendForce 指出，該品牌高中低產品佈局完整，加上補貼政策帶動，第一季表現不俗，另一方面，Xiaomi「人車家一體化」的產品生態鏈也進一步拉升該品牌的市場定位，有助於高階智慧型手機銷售。

第四為OPPO （含子品牌OnePlus及Realme），第一季生產約2700萬支，季減26%，和2024年同期相比下滑19%，TrendForce說，主要因調節成品庫存所致，OPPO近年來積極拓展歐洲、南美洲等海外市場，其中Realme平價且新穎的設計，特別在南美市場獲得年輕族群青睞。

排名第五的VIVO （包括子品牌iQoo）， 第一季生產總數為2400萬支。TrendForce認為，VIVO品牌銷售以中國市場為主，同樣受惠於補貼政策帶動，第一季生產表現較去年同期成長。

傳音Transsion（含TECNO、Infinix及itel）第一季總產出接近2200萬支，季減20%，排第六名。TrendForce分析， Tanssion目前的銷售地仍以中國以外的新興市場為主，未能收穫消費補貼紅利。另外，受到其他競爭對手亦加大對非洲、中亞等市場的投資，加上2024年同期受惠庫存回補墊高基期影響，使得今年第一季產量年減近28%。

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