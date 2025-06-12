Yahoo邁入30週年 台灣市場4大策略轉型

Yahoo台灣以4大策略驅動轉型。圖為亞洲區總經理黃吉樂。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕Yahoo今年邁入30週年，該公司指出，台灣市場同步展開策略轉型，並透過「小團隊，大行動力」、「 全球技術，在地應用」、「以AI驅動內容創新」、「強化連結使用者與合作夥伴」4大策略，針對產品、內容、行銷3軌並進，持續強化使用者體驗，並深化合作夥伴關係。

Yahoo亞洲區總經理黃吉樂強調，Yahoo在台灣深耕近30年來，具備相當的規模、廣度和獲利能力，提供包括Yahoo新聞、股市財經、運動、汽車機車、電子信箱等數一數二的服務，將持續進化、以持續被使用者需要。

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黃吉樂指出，Yahoo經歷30年的積累，團隊正在重新定義Yahoo的未來，讓它變得更年輕、更有趣，也更符合大家的需求。

Yahoo說明，台灣團隊近年調整策略模式，包含在2024年宣布與統一集團攜手完成台灣電商業務的合資合作，也將發展重心聚焦於仍隸屬Yahoo集團的核心服務與產品，各項內容服務也頗獲台灣用戶青睞。

Yahoo也指出，在台灣以「全球資源 X 在地彈性」的雙引擎營運模式，整合Yahoo全球技術與內容優勢，更透過賦予在地團隊快速應變市場變化的彈性空間，確保產品與服務能精準貼合台灣市場及用戶需求。

Yahoo並擘劃在台灣四大發展策略：

１、小團隊、大行動力：以Yahoo全球資源做為台灣在地團隊的運作基礎，使台灣團隊可以快速測試新功能、調整內容策略並強化產品體驗，即時推出使用者期待的新功能。

２、全球技術、本地應用：Yahoo持續將全球創新技術引入台灣市場，精進產品介面與功能，評估在台灣推出Yahoo Mail創新服務，整合AI技術強化搜尋、摘要和郵件撰寫功能等。

３、以AI驅動內容創新：持續積極運用AI進行內容創新，將AI應用進一步升級至內容個人化等領域。

４、深化使用者與合作夥伴關係：舉辦消費者及客戶溝通活動，強化與市場連結。例如串聯社群舉辦「Y!2K POP玩一波」街頭派對等。

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