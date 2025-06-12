《紐約時報》正改變標誌性專欄背後的經營策略

《紐約時報》週三上午宣布，將任命拉奧和米尚擔任其新任首席餐廳評論家。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕《紐約時報》週三上午宣布，將任命拉奧（Tejal Rao）和米尚（Ligaya Mishan）擔任其新任首席餐廳評論家，並拓展視訊評論領域。這標誌著該報迎來了關鍵的轉折點。

根據《CNN》報導，這是《紐約時報》首次任命兩位頂級美食評論家，並委託他們「捕捉美國餐飲的當下」，顯示該報的雄心勃勃。

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《紐約時報》此聲明，是在美食評論家威爾斯（Pete Wells）宣布卸任一年後所發布。他曾為《紐約時報》提供12年的美食評論服務。

餐飲專欄長期以來是《紐約時報》的一大亮點。此前在威爾斯領導下，該報以一篇評論就能決定一家餐廳的成敗而聞名，許多人認為它是餐飲報導的黃金標準。

餐飲專欄長期以來是《紐約時報》的一大亮點。（路透社）

在餐飲專欄調整過程中，《紐約時報》旨在複製其他專欄取得的巨大成功，尤其是烹飪欄位。自烹飪欄位於2014年推出後，許多人轉向烹飪欄位尋找日常食譜。烹飪欄位很受歡迎，其網站2024年訪問量達到4.56億次，而《紐約時報》烹飪欄目YouTube帳號的串流播放時間也超過430萬小時。

作為首席評論員的拉奧和米尚，將被派往全美各地評論餐廳，這讓《紐約時報》能夠評論更多紐約市以外的餐廳。米尚將駐紮在紐約市，拉奧將在加州工作，兩人將分別在各自的城市評論餐廳。

為了更好滿足觀眾，《紐約時報》將和拉奧與米尚合作製作餐飲影片。這些影片將採訪一些餐影人士，內容涉及「餐廳、評論、讓他們興奮的地方等」。

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