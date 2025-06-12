329檔期喚不回買氣 4月全國預售屋揭露不到4千件

4月預售屋買氣最慘的則是新竹縣市。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕329檔期也推升不了預售屋買氣，交易持續平淡，連續4個月、全國單月揭露件數不到5千件。根據最新實價揭露，4月全國預售屋揭露件數為3338件，相較去年同期大減78%，而且今年前4月、單月預售屋揭露量全數未達千件，是近4年來首見。

進一步觀察六都加新竹縣市、4月預售屋揭露件數，全數未達1千件，以新北市最多、有860件，但對比去年同期的2441件、年減幅高達65%，不過，買氣最慘的則是新竹縣市，4月僅揭露120件、年減幅高達88%，買氣僅剩去年同期的1成出頭。

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而台中市、台南市以及高雄市4月預售屋揭露件數也只剩去年同期的1成多，換句話說、年減幅超過8成，桃園市、台北市的年減幅分別約79%、71%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年央行接連出手信用管制後，預售買氣風向便轉變，目前潛在購屋族群謹慎購屋，預售屋整體買氣則偏向個案表現，因此，今年的329檔期預售屋買氣的確表現有點清淡。

曾敬德補充，隨著房市轉為長線布局，不少代銷業者順勢調整銷售節奏與策略，包含拉長廣告操作週期、精準控管行銷預算，以及中小型建案採取更彈性的銷售方式，像是透過數位模擬代替傳統樣品屋、租用周邊店面作為展示空間等，進一步提升銷售效率與資源運用彈性。

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