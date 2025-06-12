728MW海龍2B+3號風場綠電 全賣給台積電

海龍2B風場與3號風場728MW全數賣給台積電。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕海龍離岸風電計畫今（12）日舉行海龍風場首次發電典禮，宣布風場已順利將首支風機所發綠電併入台電電網，並宣布與台積電簽署CPPA（企業購售電合約）。

海龍計劃獲配容量1GW，其中2A風場294MW賣給台電，海龍2B風場與3號風場728MW全數賣給台積電。

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海龍股東共有日商三井物產、加拿大商北陸能源與馬來西亞商淨達力再生能源。股東之一指出，海龍風場唯二的客戶是台電與台積電。

海龍計畫說明，單支風機所發66KV 電力可透過內陣列海纜送至海上變電站，升壓至220KV 後經由輸出海纜傳輸至陸域變電站，降壓至161KV，最終併入台電彰一開閉所，納入全台電網系統。

施工進度方面，海龍在2022年底舉辦海上變電站動工典禮，2023年啟動套管式水下基礎、水下基礎基樁等重要部件產製，並舉辦陸域降壓站上樑祈福儀式。

2024年正式啟動離岸工程，5月完成海龍2號風場海上變電站安裝，同年11月則完成37座水下基礎建置。

海龍計畫表示，風場部件產製亦順利，2024年6月由台船交付63支國產化水下基礎基樁、8月正式啟動風機機艙產線，11 月交付全台首顆14MW 風機機艙。

海龍計劃今年3月完成3號風場的海上變電站安裝，4月完成首支風機安裝與陸域降壓站通電測試，並在5月完成海纜及2號風場海上變電站通電測試，宣告風場已可順利併網。

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