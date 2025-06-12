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昕力資訊助力越南工業園區 打造一站式ESG平台

2025/06/12 15:15

昕力資訊GreenSwift與ElectriSwift助力越南南草健工業園區打造一站式ESG平台。（業者提供）昕力資訊GreenSwift與ElectriSwift助力越南南草健工業園區打造一站式ESG平台。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體商昕力資訊（7781）今日表示，攜手越南知名工業園區南草健與當地ESG顧問公司GGI Technology，推出一站式ESG平台「Shinec Digital Green Economy」，助力越南工業園區數位轉型，實現2050淨零碳排目標。

昕力資訊說明，「Shinec Digital Green Economy」平台為三方共同投入研發的園區智慧管理系統，將碳盤查、能源管理、廢水處理及智慧監控系統全面整合，將關鍵數據串連至單一介面，提供減碳與節能建議，掌握實際ESG成效。

昕力資訊總經理葉怡蘭表示，自去年在越南啟動GreenSwift與ElectriSwift系統的試行計畫後，今年3月正式導入南草健工業園區，這不僅是台灣智慧綠色科技成功落地海外的典範，更是越南邁向工業數位永續的重要里程碑。

葉怡蘭指出，未來，昕力資訊將持續與Shinec合作，將此綠色轉型模式推廣至旗下6個工業園區，為越南工業永續發展注入更大動能。

昕力資訊指出，氣候變遷加劇，企業面臨綠色供應鏈與國際法規的多重壓力，越南政府也將試行「碳抵換額度交易」，並預計2028年前推出碳權交易平台，供國內外企業進行碳抵換，並支持中小企業逐步導入碳管理系統，降低碳稅風險，提升國際競爭力。

昕力資訊表示，「Shinec Digital Green Economy」看準當地後續商機，透過合規、高效管理優化營運、降低成本，以利取得ISO 50001（能源管理）與ISO 14068（碳中和）等國際認證，助力南草健工業園區邁向永續發展目標，也可作為越南企業綠色數位解決方案的模範。

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