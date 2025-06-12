和碩強化AI伺服器佈局 揮軍巴黎GTC大會

和碩透過Blackwell 架構的AI伺服器平台，鎖定後續商機。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕設計、製造與服務（DMS）廠商和碩（4938）副總王美惠今天表示，AI 持續重塑產業格局，企業對可擴充、高效能且具能源效率的架構需求快速上升。公司透過參加輝達（NVIDIA）在巴黎舉辦的 GTC 大會，發表一系列Blackwell 架構的AI伺服器平台，展示最新AI基礎架構成果，聚焦高效能運算、AI 訓練與推理應用。

王美惠指出，和碩此次與輝達合作推出的新平台，結合 Blackwell Ultra 與 RTX PRO 架構，有助於協助客戶打造穩定高效的AI工廠與現代資料中心。在巴黎GTC大會上，和碩鎖定AI工廠商機，釋出高密度機架系統，搭載GB300 NVL72 架構，整合72顆Blackwell Ultra圖形處理器與36顆Grace中央處理器，推理效能較前一代提升高達50倍。

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此外，和碩旗下系統配備集團自製的冷卻液分配裝置（CDU），冷卻容量達310kW，並支援熱插拔備援幫浦，以保障資料中心高效穩定運行。而在HGX B300系統方面，和碩聚焦2U 液冷AI伺服器，結合兩顆超微（AMD）EPYC 9005處理器，可擴展至48U MGX 機架，支援最多128顆圖形處理器、32 顆中央處理器，支援智能代理系統、推理與影像生成等工作負載。

針對尚未部署液冷系統的用戶，和碩也推出8U氣冷方案，搭載HGX B300系統，處理器配置支援雙英特爾（Intel）平台或雙超微中央處理器，提升部署彈性。和碩也推出4U RTX PRO伺服器，內建8顆輝達Blackwell圖形處理器與雙顆超微處理器，適用於多模態推理、設計工程、影音處理等多樣化加速工作負載，強化資源效率與成本控管。

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