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美億萬富翁家族擬出清40家中國科企股權 最低殺到2折

2025/06/12 15:58

美國億萬富翁詹森家族的創投基金，傳出將出售40家中國科技公司的股權。（擷取自中國社群平台）美國億萬富翁詹森家族的創投基金，傳出將出售40家中國科技公司的股權。（擷取自中國社群平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美中關係緊張之際，美企資金持續流出中國，近日傳出美國億萬富翁家族的創投基金打折出售中國科技股。《彭博》引述知情人士透露，富達投資的創辦家族-詹森家族（Johnson family）所擁有的一檔創投基金「斯道資本」，計畫以2折至4折的價格，拋售約40間中國科技公司的全數股權。

據報導，富達投資總裁阿比蓋爾·詹森 （Abigail Johnson）所掌控的「斯道資本」（Eight Roads），是中國網際網路行業的早期投資者，今年早些時候開始尋求出售手上所持有的中國科技公司全部股權。

據悉，這些公司的股權價值最高達10億美元（約新台幣296.7億元），目前以2折至4折的價格出售。

知情人士表示，這些股份包括自動駕駛汽車公司小馬智行（Pony AI Inc.）的股份，由於該股權屬于禁售期，「斯道資本」仍持有該公司的股份。但目前談判仍在進行中，結果還不確定。

《彭博》指出，美國1月對中國高科技領域的投資實施限制後，地緣政治局勢緊張加劇是此舉背後的關鍵因素。此後，美國總統川普提高對中國商品的關稅，引發北京報復，貿易摩擦進一步升級。

「斯道資本」表示，為應對當局不斷變化的監管環境，去年決定不再積極對中國科技公司進行新的股權投資。該公司補充，一個規模較小的團隊將繼續管理公司現有股權，同時專注於其在中國醫療保健行業的投資。

根據「斯道資本」官網訊息，已在中國擁有約130家公司的股權，總價值超過11億美元（約新台幣326.4億元）。在全球範圍內，這支由詹森家族（Johnsons）於1969年創立的基金，已在印度和日本在內的市場對500家公司進行投資。目前「斯道資本」管理的資產超過110億美元（約新台幣3264億元）。

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