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油電糖水只有它賺錢！台糖股東會今通過每股配息0.9元

2025/06/12 14:13

台糖今召開股東會，由董事長吳明昌主持。（台糖提供）台糖今召開股東會，由董事長吳明昌主持。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台糖今（12）日召開114年股東常會，依會中報告，去年度台糖營業收入314.35億元、營業利益29.41億元，分別較法定預算增加16.41億元及13.63億元，順利達成預算目標，並通過113年度決算盈餘分配，每股分配現金股利0.9元。

台糖表示，去年因應市場環境變化，台糖仍落實目標管理，推升營收及獲利穩健成長。

為響應政府淨零碳排政策，截至去年底止，台糖已建置完成太陽光電設施543.64 MW，更推動森林碳匯專案、國際小農種碳專案、工廠鍋爐改燒天然氣（每年可減少碳排約2萬餘公噸CO2e）、糖廠生質能碳捕捉利用計畫等，加速推進現代化綠能豬場改建工程，致力落實低碳轉型。

此外，台糖持續提供政策用地，促進社宅及長照發展，轄下6處學苑轉型社宅出租，照顧青年及弱勢民眾居住需求。

台糖在創新研發方面，攜手高雄餐旅大學，以新鮮甘蔗汁釀製風土農藝蘭姆酒，繼112年、113年連續獲世界酒類獎肯定後，於今年再奪法國世界酒類競賽雙大金獎，更與米其林餐廳合推餐酒饗宴，充分展現在地酒食產學創新成果。

今年台糖股東紀念品包含台糖「糖甘米甜」有機白米及糙米各1包（每包900g）、嘉義蒜頭糖廠五分車-故宮南院線單程五折乘車優惠券2張，另搭配以「尋蜜號」五分車為主視覺的環保帆布手提袋，內容豐富且具特色，充分展現台糖企業文化與品牌理念。

台糖表示，股東可享用安全無毒的優質有機米，持券搭乘復古蒜頭五分車，來場百年糖業及千歲文物之旅外，日常生活中可多加使用環保帆布袋，共同實踐綠色永續，守護友善環境。

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