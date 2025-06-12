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批川普政府削弱金融監管 CFPB代理執法局長辭職

2025/06/12 15:29

美國消費者金融保護局代理執法局長彼德森週二辭職。（路透社）美國消費者金融保護局代理執法局長彼德森週二辭職。（路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國消費者金融保護局（CFPB）代理執法局長彼德森（Cara Petersen）週二辭職。在一封給同事的電子郵件中，彼德森宣布了她的辭職決定，並嚴厲批評川普政府試圖解散該機構。

根據《CNN》報導，彼德森在電子郵件表示，她曾在CFPB歷史上的每一任局長和代理局長手下任職，從未見過該機構履行核心使命的能力如此受到威脅。她強調，CFPB現任領導層無意以任何有意義的方式執行法律。

CFPB的職責是確保銀行、貸款機構和其他金融公司公平對待消費者，自川普今年上任後，該機構陷入了混亂。該機構多次面臨大規模裁員，並突然決定撤銷針對多家公司的案件。

例如川普第二任期開始不到兩週，就解僱了2021年被時任總統拜登任命為CFPB局長的喬普拉（Rohit Chopra）。CFPB首席法律官保萊塔（Mark Paoletta）在4月提交給法庭的文件中表示，CFPB的新領導層自2月以來一直在審查其活動和人員配置。

川普第二任期開始不到兩週，就解雇了2021年被時任總統拜登任命為CFPB局長的喬普拉。（路透社）川普第二任期開始不到兩週，就解雇了2021年被時任總統拜登任命為CFPB局長的喬普拉。（路透社）

法庭文件也顯示，CFPB今年突然撤銷針對多家先前被指控損害消費者權益的公司的案件，這些公司包括金融控股公司第一資本（Capital One）、房地產仲介火箭之家（Rocket Homes）等。撤銷這些案件的決定，反映了川普政府對監管的不干預態度。

CFPB是川普政府裁員行動的早期目標，但其解散在聯邦法院基本上受到了阻撓。共和黨長期以來企圖關閉該機構，其創建者是現任馬薩諸塞州民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）。

CFPB是在2008年全球金融危機後成立的銀行監理機構，根據《多德-弗蘭克法案》（Dodd-Frank）所成立。該法案於2010年通過，旨在解決導致全球金融危機的金融脆弱性問題。

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