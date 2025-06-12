意騰明日以每股330元掛牌 董座顏志展看好今年成長動能

意騰董事長顏志展看好今年營運成長動能。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕AI聲學處理及語音識別廠意騰-KY（7749）搶攻AI語音終端市場，成功打入任天堂Switch 2供應鏈，意騰董事長顏志展看好今年成長動能，顏志展表示，今年成長動能包括遊戲機、手機，加上去年成功取得北美一線筆電大廠客戶，今年開始貢獻營收，看好今年營收和獲利可較去年明顯成長。

意騰即將在本月13日以每股330元掛牌上市，意騰的聲學技術前景獲得聯發科（2454）認同，聯發科投資意騰，持股約20%，意騰並與聯發科展開合作，為車用、智慧家庭、以及智慧零售市場打造創新AI語音解決方案。

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意騰主要兩大產品為AI ASIC（特殊應用晶片）、AI矽智財授權暨技術服務產品，顏志展表示，今年在耳機、音箱、遊戲機ASIC業務成長之下，ASIC營收比重拉高，預估今年IP（矽智財）和ASIC營收比重各佔一半。

意騰指出，公司以類神經網路演算法、聲學技術與晶片設計為核心，聚焦「人與人的通訊交流」及「人與機器的智能互動」兩大應用場景，提供全方位AI聲學處理及語音識別與互動的完整解決方案。

意騰透過「 ASIC」與「智財授權」AI雙引擎產品策略，為客戶提供高整合度且具延展性的語音解決方案。已成功打入全球多家一線品牌大廠，產品應用包括北美一線品牌筆電、日系知名消費性電子品牌耳機、著名的品牌對講機及遊戲機等。

今年CES展聯發科攜手意騰宣布將協同合作為車用、智慧家庭、以及智慧零售市場打造創新AI語音解決方案，其中針對智慧家庭市場，雙方共同推出創新的「智慧家庭 AI Hub」，針對智慧零售場景打造的生成式AI解決方案，為智慧零售設備提供生動的虛擬角色介面和自然語言對話功能等，聯發科與意騰不僅把業界領先的AI聲學前處理技術導入至全系列Dimensity Auto智慧座艙平台，同時，也將先進AI解決方案帶入智慧家庭市場和智慧零售產業等多元解決方案中。

此外，任天堂新推出Switch 2，其中全新語音通訊功能GameChat即是藉由意騰的AI聲學處理技術全面升級，這項AI聲學處理技術直接整合在主機系統中，無需耳機、配對或額外應用程式。不同於傳統依賴雲端或外接裝置的解決方案，GameChat透過專屬的低延遲、低功耗AI晶片IG2200及先進演算法，實現裝置端即時語音處理，意騰提供關鍵的聲學前處理技術，成功減輕主機CPU與GPU的負擔，為玩家帶來更加流暢的遊戲體驗。

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