台積電未上演秒填息 陸行之這樣說

台積電今日下跌15元，收在1045元。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）今（12日）除息，以1055元開出，下跌5元，股價開低走低，終場收1045元，不僅填息失靈，還呈現窘貼息。對此，知名分析師陸行之除了表達對現行除息制度的省思外，還透露「以後會評估是否在除息前清光光」。

綜合媒體報導，台積電自2019年起改採每季配發股利，過去除息有18次在除息當日就快速填息，近幾次除息甚至上演「開盤即填息」的好戲，但今日開盤下跌5元、以1055元開出，隨後持續走低，不僅「秒填息」挑戰失敗，終場也未能收斂跌幅，陷入貼息困境，讓投資人大失所望。

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對此，陸行之今稍早在臉書發文表示看法，稱「又一次扣稅除息不填息，誰規定除息（股價開盤自動調整減去每股除息金額）一定會填息，既然不確定填息（表示投資人拿了每股股利，賠了每股市值），為何要算股利所得稅及健保補充保費？如果除息開盤日不會自動調整減去每股除息金額，以後交股利所得稅及健保補充保費就交的心安理得」。

陸行之還透露，幸好自己昨天有賣了些台積電持股不參加除息，今早立馬逢低回補，並表示以後會評估是否在除息前清光光。

陸行之認為，對長期持有的大戶來說，不太可能這樣殺進殺出，但對小小散戶而言，真的要分析評估自己持有股票的公司，在今年是否屬於當日開盤後2小時內扣稅除息不填息的類別。

他分享4個觀察指標公司投資人參考，分別為：「除息前漲太多」、「獲利前景逐年變差，但除息前因無法融券而飆漲」、「大盤短期利空頻繁，除息當日開盤後2小時內不易填息」和「大盤及相關產業股價呈現下行趨勢，除息當日填息不易」。

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