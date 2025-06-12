鼎泰豐打趴全美餐廳 單店年營收贏過7間麥當勞

鼎泰豐去年在美國單店營業額為2740萬美元。（本報資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕鼎泰豐小籠包聞名全球，除了外國人來台必吃之外，在海外也有多家分店，其中在美國就有16家。根據統計，去年鼎泰豐美國單店營業額達2740萬美元（約新台幣8.13億元），高居全美連鎖餐廳之冠，光是1間分店營業額就能抵7間麥當勞。

餐飲商業雜誌（Restaurant Business Magazine）報導，根據餐飲市場研究公司Technomic「500強連鎖餐廳」數據顯示，鼎泰豐去年的平均營業額 （AUV） 為2740萬美元，幾乎是排名第2的高級牛排餐廳Mastro's 的2倍，更是幾乎等同於7間麥當勞的業績。

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Technomic數據指出，鼎泰豐去年在美總營業額高達4.116億美元（約新台幣122億元），與去年相比成長近20%。儘管很少有超過20美元（約新台幣593元）的昂貴菜色，但顧客們往往會點很多道菜一起分食，平均消費很高，約為每人55美元（約新台幣1631元）。

Technomic統計美國500強連鎖餐廳平均營業額排名前10名。（翻攝自Restaurant Business Magazine）

報導指出，鼎泰豐最初是一間油行，後來兼賣小籠包，於2000年進入美國市場，如今，鼎泰豐在13個國家擁有180家分店，並且仍由家族擁有，它在美國西岸吸引了大批狂熱粉絲。

報導也點出，要達到如此規模的單店營業額，餐廳通常必須做到3件事，分別是店鋪規模大、顧客消費金額高、客流量大，而鼎泰豐則達到3個條件。

這份AUV排行榜上大多都是牛排館，除了鼎泰豐之外，第2名是高級牛排餐廳「Mastro's Restaurants」，另一個擠進前10名的亞洲餐廳則是「Nobu Restaurants」。

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