亞通赴菲種綠電新里程碑 水力發電2案得標

亞通利大能源總經理龔誠山（左）、亞通利大能源董事長呂元瑞（右）。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕亞通（ 6179）菲律賓種綠電傳捷報！今年透過旗下菲律賓子公司Pan Pacific Renewable Power Philippines. Corp.（PPRPPC）得標2項政府舉辦的投標項目，包括2個150MW的蓄水式水力發電廠、1個2000MW的抽蓄式水力發電廠。

亞通指出，菲律賓政府於2024年更新了菲律賓2023-2050年能源計畫（PEP），並透過GEA（Green Energy Auction）競標機制，促進投資提高再生能源發電比例，預計到2030年要提升至35%，2040年達到50%，並在2050年超過50%。菲國當地再生能源迎來急遽成長，2024年菲律賓新增再生能源裝置容量達794.34MW，刷新歷史紀錄，也見到菲律賓市場對綠電需求的提升。

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GEA-3為菲律賓能源部（DOE）舉辦的第三輪綠色能源招標，涵蓋抽蓄式水力發電（PSH）、蓄水式水力發電和地熱發電不符合上網電價（FIT）條件的可再生能源技術，以及川流式發電（ROR）等符合FIT標準的技術，共有來自超過6000MW的投標容量；而GEA-4則涵蓋太陽能、風能和儲能設備的需求，目標需求量為9378MW，預計GEA-3與GEA-4能於2025年進一步推動當地風能、水能、地熱及儲能專案。

亞通透過旗下菲律賓子公司PPRPPC，於今年度2月初向DOE舉辦的GEA-3提交三項投標項目，包括二個150MW的蓄水式水力發電廠、一個2000MW的抽蓄式水力發電廠，其中2000MW的抽蓄式水力發電廠為菲律賓國家電網公司（NGCP）進行系統影響研究（SIS）認可中最大的水力發電廠項目，亞通於6月10日收到DOE發布PPRPPC得標通知。

而PPRPPC後續將依照GEA-3所規定的時程提交後續文件進行相關作業，亞通除現有在台灣的豐坪溪及其支流水力發電開發計畫水輪發電機及水工機械工程，及菲律賓馬裡韋萊斯儲能案場、卡瓦延市1GW光電案場工程以外，仍會積極洽談台灣及菲律賓開發項目，範圍將包括海洋工程、綠能及再生能源、交通及基礎建設等工程領域，為公司整體營運再添成長動能。

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