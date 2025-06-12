晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

智邦：AI產業無盡頭 後市審慎樂觀

2025/06/12 13:19

智邦董事長黃國修。（記者王憶紅攝）智邦董事長黃國修。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智邦（2345）今日舉行股東會，智邦表示，受惠AI產業發展，全球對AI應用蓬勃發展，且AI帶動全球網路發展，看好AI發展不會有盡頭，而網路發展取決於速度、頻寬、低延遲的技術，目前可說相對成熟，而智邦在這三個領域的技術都略有領先，對後市審慎樂觀。

展望2025年，智邦說，智邦將持續發揮ODM服務、JDM服務、開放基礎架構部門和戰略技術投入和合作之間的四大支柱戰略，透過持續且快速的創新步調，為客戶提供高品質的網路基礎設施產品和服務。

智邦表示，AI產業架構涵括用戶端、傳輸端、中心端、雲跟雲之間的連結，才會有全面性整體架構，而智邦扮演的腳色就是產品的連結，未來會持續投資創新的尖端技術和服務，成為同時提供高階硬體與開放式軟體網路基礎設施供應商，並積極拓展至計算和存儲領域，探索新的技術和業務模式，以應對前瞻性的市場變化。

智邦2024營收為1104.25億元，年增31.2%，稅後盈餘120億元，年增34.5%，EPS 21.49元。去年營收中，智邦網路交換器占比約57%，網路應用設備占36%，網路接取設備占4%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財