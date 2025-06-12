智邦：AI產業無盡頭 後市審慎樂觀

智邦董事長黃國修。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智邦（2345）今日舉行股東會，智邦表示，受惠AI產業發展，全球對AI應用蓬勃發展，且AI帶動全球網路發展，看好AI發展不會有盡頭，而網路發展取決於速度、頻寬、低延遲的技術，目前可說相對成熟，而智邦在這三個領域的技術都略有領先，對後市審慎樂觀。

展望2025年，智邦說，智邦將持續發揮ODM服務、JDM服務、開放基礎架構部門和戰略技術投入和合作之間的四大支柱戰略，透過持續且快速的創新步調，為客戶提供高品質的網路基礎設施產品和服務。

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智邦表示，AI產業架構涵括用戶端、傳輸端、中心端、雲跟雲之間的連結，才會有全面性整體架構，而智邦扮演的腳色就是產品的連結，未來會持續投資創新的尖端技術和服務，成為同時提供高階硬體與開放式軟體網路基礎設施供應商，並積極拓展至計算和存儲領域，探索新的技術和業務模式，以應對前瞻性的市場變化。

智邦2024營收為1104.25億元，年增31.2%，稅後盈餘120億元，年增34.5%，EPS 21.49元。去年營收中，智邦網路交換器占比約57%，網路應用設備占36%，網路接取設備占4%。

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