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大眾控馬國新廠年底量產 光通訊訂單看到2027年

2025/06/12 12:55

旗下馬來西亞新山一廠年底啟動，可望帶動明年此領域營收成長50%至66%。（記者方韋傑攝）旗下馬來西亞新山一廠年底啟動，可望帶動明年此領域營收成長50%至66%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕大眾控（3701）近年積極強化光通訊布局，管理層看好旗下三希科技受惠於AI伺服器發展趨勢，後續營運動能強勁，特別是客戶高階規格800G、1.6T產品的訂單能見度已看至2027年，預計旗下馬來西亞新山一廠年底啟動，可望帶動明年此領域營收成長50%至66%，隨著後年產能翻倍開出，加上3.2T新品導入量產，集團將進入新一波成長期。

AI伺服器晶片巨擘輝達（NVIDIA）GB200、GB300伺服器掀起矽光子訊號通信技術強化發展，大眾控旗下三希科技斬獲美系大廠訂單，產能供不應求，展開馬來西亞新山3階段擴產計劃，其中，一廠預計7月設備進駐完畢，8月人員到位，年底6條產線正式投入量產；二廠明年第4季會有12條新產線導入試產。

大眾控規劃，三希科技馬國產能可望逐年倍增，自今年的6KK（百萬顆）成長至2027年的21KK，最終希望達到滿足客戶需求的30KK；產品種類方面，預估2026年1.6T出貨量達180萬顆，2027年翻倍至400萬顆，800G產品則從560萬顆成長至700萬顆以上，而3.2T產品明年小量出貨，後年進一步放量。

隨著光通訊產能開出，大眾控內部按照出貨規劃估算相關營收可望按照比例成長，且部分美系高規產品毛利率上看4成，加上公司產品在中國的市佔率持續站穩5成以上，未來營運動能可期；除了馬來西亞產線外，公司也在台灣中壢廠支援公工控、醫療等美系客戶的需求，關於美國製造佈局，沒有立即執行的考量，未來視客戶需求再行評估。

大眾電腦 攸泰下半年齊心發力

除了三希科技的光通訊業務，大眾控集團旗下大眾電腦的智慧顯示模組業務，下半年動能可望續強，客戶涵蓋汽車、海事與消費性電子領域；而近年聚焦的AR HUD（擴增實境抬頭顯示器）產品由原本的雷射掃描成像技術（LBS）路徑轉向成本更具優勢的矽基液晶（LCOS）架構，並斬獲歐系高階傳統車廠訂單。

攸泰科技（6928）方面，海事客戶已給出下半年訂單，營運表現可望優於上半年，面對不斷變化的市場，攸泰將持續評估關稅影響、與客戶商討相關對策，強化產品組合與全球客戶服務，深耕品牌（RuggON）、衛星通訊與相關應用市場技術，同時持續拓展各地區高潛力垂直市場。

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