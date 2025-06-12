美元急殺、亞幣狂飆！ 新台幣升值逾2角，最高見29.625元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美通膨放緩、美元急殺，主要亞幣全面大漲，新台幣兌美元匯率升勢最猛，早盤一舉升破29.8元關卡外，最高觸及29.625元，勁揚逾2角，中午暫時收在29.724元、升值1.96角，台北外匯經紀公司成交量放大至10.9億美元。

美中第二輪貿易談判結束後，市場將焦點轉向美國5月通膨率。根據外電報導，美國5月消費者物價指數年增率月增0.1％、低於市場預期，年增率則略升至2.4%。

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數據公布後，市場對於聯準會9月降息1碼機率由先前57%飆高至71%，期貨市場認為Fed今年可能降息2碼。

對Fed降息預期升溫使美元應聲走軟，美元指數下探至98.29，創近2個月新低，非美貨幣齊揚。

新台幣匯價一早以29.9元、升值2分開出後，一舉升破29.8元關卡，除外資熱錢匯入、出口商再度大舉拋匯，使新台幣匯價升勢猛烈，盤中最高升抵29.625元，市場對於新台幣升值預期再度升溫。

新台幣匯價在5月初一連兩日「暴力升值」後，在美元轉趨震盪，且央行積極穩匯下，新台幣大致在29.8元至30.1元間區間整理。今日一舉遭突破，匯銀人士認為，下午可以觀察央行是否再度擴大調節力道。

而匯價在突破29.8元盤整區間後，接下來將挑戰5月初高點29.59元。

觀察主要亞幣，韓元升勢也不亞於台幣，截至中午狂升逾0.7%；日圓兌美元匯率則一度升破144，人民幣離岸價也升破7.18兑1美元。

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