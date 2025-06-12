避免倒閉潮引發房市崩盤危機 達麗董座疾呼政府應適度放寬管制

達麗董事長謝志長呼籲政府應適度放寬對建商的管制。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕達麗建設（6177）今舉行股東會，董事長謝志長在會後疾呼，希望政府應放寬民眾買第二房、第三房的限制，此外也要針對中小型建商適度的放鬆政策管制，避免造成其財務惡化、產生金融問題，連帶出現系統性的房市崩盤危機。

謝志長不諱言，去年9月央行推出新的打炒房措施後，不論大小建商多少都有影響，市場銷售確實有停頓，來客數受市場影響，觀望心態增多，但達麗的案子還是有在走，因為推案多符合軌道經濟、並在重劃區內居多，產品定位清楚，不做投資客的案子，所以沒有退訂的情況。

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謝志長認為，等到美國關稅議題定案後，只要股市有守住，台灣經濟發展也能持續向上發展，房市不至於崩盤，因影響房市最大的還是資金跟利率。

不過謝志長仍以業者的心聲呼籲政府，最近媒體報導的建商倒閉潮、資金斷炊等，會影響消費者信心，政府管制民眾購買第二房、第三房，其實反而影響高鐵所帶動的南北均衡情況，因為很多民眾繼承上一代留下的房子其實是第一戶，限制買第二、第三戶，導致真正想要買房的人買不了房子，但他相信銀行端應該可以嚴格審查出哪些是投資客、哪些是自住客，這不難判斷。

達麗今年預計推出四個建案，包括台北北士科「達麗河蘊」、高雄「達麗世界學」、台南「達麗世界仁」、台中「達麗拾穗」等，其中「達麗河蘊」受惠於輝達海外總部落腳北士科激勵，光是最近一個月就成交2成，目前銷售比率已接近5成。

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