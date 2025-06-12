房地產巨頭嚴厲打擊「場外」獨家房源

美國兩大房地產公司Zillow和Redfin正在對其網站上的房源資訊進行重大調整。圖為Zillow。（彭博社）

歐祥義／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國兩家房地產巨頭Zillow和Redfin正在對其網站上的房源資訊進行重大調整，它們都將矛頭指向那些在進入多重上市服務（MLS）之前已公開上市的待售房源，並採取措施將其從平台上封鎖。多重上市服務是一種房地產行業的服務，允許房地產經紀人分享房產信息，並與其他經紀人合作銷售房產。

根據《Fox News》報導，Zillow表示，6月底將禁止任何違反其房源准入標準的房源，禁令將持續至「該房源經紀人與賣方之間的房源協議有效期間內」。

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Zillow指出，新政策正在分階段實施，並將在夏季於全美推廣。Zillow強調，新政策將影響所有「受經紀人與賣家之間獨家待售房源協議約束」的待售房屋。

Zillow聲稱，新房源准入標準與全美房地產經紀人協會（NAR）的「清晰合作政策」一致，體現公司對所有人公平准入的信念。「清晰合作政策」要求在公開行銷後一個工作天內，在MLS上分享房源資訊。

Redfin也採取了類似策略。Redfin執行長凱爾曼（Glenn Kelman）4月中旬表示，該平台不會發布任何在透過MLS與所有房地產網站共享之前已公開行銷的房源。

Redfin執行長凱爾曼表示，平台不會發布任何在透過MLS與所有房地產網站共享之前已公開行銷的房源。（美聯社）

凱爾曼指出，公司呼籲MLS設定「即將上市」標識，以禁止搜尋網站顯示房屋上市時間和價格。凱爾曼說，Redfin認為所有買家都應能看到所有房源。

Redfin發言人聲稱，公司將從9月開始實施其政策，禁止在MLS上共享先前公開行銷的房源。

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