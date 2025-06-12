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設籍有撇步！成年子女設籍地價稅再享自用住宅優惠稅率

2025/06/12 12:43

新竹縣政府稅務局提醒，土地若符合地價稅自用住宅用地稅率規定，記得於9月22日前提出申請，逾期申請者將自次年起適用。（記者廖雪茹攝）新竹縣政府稅務局提醒，土地若符合地價稅自用住宅用地稅率規定，記得於9月22日前提出申請，逾期申請者將自次年起適用。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府稅務局表示，土地所有權人本人、配偶及未成年子女，全國僅能有「一處」住宅用地申請自用優惠稅率千分之2；不過，若另有自用住宅用地供「成年直系親屬」（如成年子女或父母親）設籍且無出租或營業，該筆土地也可申請適用自用住宅用地稅率，不受「一處」的限制。

稅務局舉例說明，王先生在新竹縣擁有兩處房地，第一處為其本人與配偶設籍且已適用自用住宅用地優惠稅率，第二處為王先生的成年子女設籍，且該地無出租或營業行為，則第二處亦可申請適用地價稅自用住宅用地稅率，兩處皆可享有優惠稅率。

稅務局進一步說明，申請自用住宅用地優惠稅率的土地，需符合：1.房屋需為本人、配偶或直系親屬所有且有其中一人設戶籍；2.無出租或營業使用；3.都市土地不得逾300平方公尺，非都市土地不得逾700平方公尺。

稅務局提醒，土地若符合地價稅自用住宅用地稅率規定，記得於9月22日前提出申請，逾期申請者將自次年起適用。該局網站提供地價稅自用住宅用地線上申辦，省時便利，歡迎多加利用，網址： https://www.chutax.gov.tw/

如需進一步了解相關法令規定問題，可撥打稅務局電話諮詢，竹北總局03-5518141、0800-000321，竹東分局03-5969663、0800-000321。

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