晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

低波動受青睞 00713規模破1500億元

2025/06/12 12:10

低波動受青睞！00713規模破1500億元。（擷取自元大投信官網）低波動受青睞！00713規模破1500億元。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕由於長期低波動特性廣受投資人青睞，挾帶著除息買盤湧入，元大台灣高息低波（00713）規模昨日一舉突破1500億元，且今年以來至6月6日當週投資人數增幅18%、高達42萬人，今年以來累計淨申購金額更達358.7億元。

法人分析，00713本季配息1.1元，換算年化配息率約8.5%，優於台股大盤的2.69%，再加上長年「低波動因子」展抗波動優勢，今年以來00713截至6月11日含息總報酬率為0.41%，在規模前5大高股息中排行第二，第一名則為0056的1.08%。

元大台灣高息低波ETF研究團隊表示，00713的低波動來自指數選股盡可能降低成分股齊跌的可能性，且會針對本益比高低進行調整，2024年12月增持大型金融股，調整主要成分股涵蓋電信、食品、金融產業，面對4月台股修正，保持低波動選股特色。

法人也提醒，高股息ETF配息率不等於報酬率，高配息不一定是高報酬，而是要從含息總報酬進行評估，更能反映期間投資成果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財