低波動受青睞！00713規模破1500億元。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕由於長期低波動特性廣受投資人青睞，挾帶著除息買盤湧入，元大台灣高息低波（00713）規模昨日一舉突破1500億元，且今年以來至6月6日當週投資人數增幅18%、高達42萬人，今年以來累計淨申購金額更達358.7億元。

法人分析，00713本季配息1.1元，換算年化配息率約8.5%，優於台股大盤的2.69%，再加上長年「低波動因子」展抗波動優勢，今年以來00713截至6月11日含息總報酬率為0.41%，在規模前5大高股息中排行第二，第一名則為0056的1.08%。

請繼續往下閱讀...

元大台灣高息低波ETF研究團隊表示，00713的低波動來自指數選股盡可能降低成分股齊跌的可能性，且會針對本益比高低進行調整，2024年12月增持大型金融股，調整主要成分股涵蓋電信、食品、金融產業，面對4月台股修正，保持低波動選股特色。

法人也提醒，高股息ETF配息率不等於報酬率，高配息不一定是高報酬，而是要從含息總報酬進行評估，更能反映期間投資成果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法