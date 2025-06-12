中國中鐵上海工程局停發績效獎金引熱議 網友：形同變相裁員

中國中鐵上海工程局停發績效獎金，引發網友熱議 。（圖擷取自網路照片）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日中國網路流傳，中國中鐵旗下隸屬公司「中鐵上海工程局集團有限公司（簡稱中鐵上海工程局）」績效獎金已全部停發，引發網友熱議，有網友認為，中鐵上海工程局停發績效獎金之舉，形同變相裁員。

綜合媒體報導，近日中國網路流傳一份中鐵上海工程局集團於6月6日發布、標題名為「關於站提發放員工各類績效獎金及獎勵的」企業通知，內容指出，未進一步加大員工收入與企業經濟效益掛勾力度，促進企業提高創效能力、提升發展質量，公司決定自2025年6月1日起，暫停發放集團公司及所屬各單位員工（包含企業負責人、改非領導職務人員、一般員工和管理類勞務派遣人員）的各類績效薪酬及獎勵，只發基本薪酬及按規定可以發放的相關津補貼。

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而對於未區分基本薪酬和績效薪酬的內部退崗人員和待崗人員，公司將暫時按現行應發工資標準的40%發放。

通知還威脅，如有哪個單位不執行該規定，將對其通報批評，並追究相關人員責任。

上述中鐵上海工程局的通知近日迅速在中國社交平台流傳，引發網友熱議，有網友表示，「以前賺的錢去哪了？」、「這只是開始，很多企業都快頂不住了」、「是產業發展的必然結果，是企業順應市場變化、積極求變的表現」等。

有網友好奇「中字頭是不是不裁員？」，一名中鐵上海工程局內部員工員工回應表示，「當工資還不起房貸的時候，還需要裁你嗎？！」，但也坦言即使這樣，自己還是不敢離職，「離了去哪，市場環境在這擺著」。

也有網友表示，「中字頭」國企也在裁員，並認為降薪是一種裁員的手段，這樣可以逼員工辭職，公司不用賠償。

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