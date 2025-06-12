晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國中鐵上海工程局停發績效獎金引熱議 網友：形同變相裁員

2025/06/12 12:49

中國中鐵上海工程局停發績效獎金，引發網友熱議 。（圖擷取自網路照片）中國中鐵上海工程局停發績效獎金，引發網友熱議 。（圖擷取自網路照片）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日中國網路流傳，中國中鐵旗下隸屬公司「中鐵上海工程局集團有限公司（簡稱中鐵上海工程局）」績效獎金已全部停發，引發網友熱議，有網友認為，中鐵上海工程局停發績效獎金之舉，形同變相裁員。

綜合媒體報導，近日中國網路流傳一份中鐵上海工程局集團於6月6日發布、標題名為「關於站提發放員工各類績效獎金及獎勵的」企業通知，內容指出，未進一步加大員工收入與企業經濟效益掛勾力度，促進企業提高創效能力、提升發展質量，公司決定自2025年6月1日起，暫停發放集團公司及所屬各單位員工（包含企業負責人、改非領導職務人員、一般員工和管理類勞務派遣人員）的各類績效薪酬及獎勵，只發基本薪酬及按規定可以發放的相關津補貼。

而對於未區分基本薪酬和績效薪酬的內部退崗人員和待崗人員，公司將暫時按現行應發工資標準的40%發放。

通知還威脅，如有哪個單位不執行該規定，將對其通報批評，並追究相關人員責任。

上述中鐵上海工程局的通知近日迅速在中國社交平台流傳，引發網友熱議，有網友表示，「以前賺的錢去哪了？」、「這只是開始，很多企業都快頂不住了」、「是產業發展的必然結果，是企業順應市場變化、積極求變的表現」等。

有網友好奇「中字頭是不是不裁員？」，一名中鐵上海工程局內部員工員工回應表示，「當工資還不起房貸的時候，還需要裁你嗎？！」，但也坦言即使這樣，自己還是不敢離職，「離了去哪，市場環境在這擺著」。

也有網友表示，「中字頭」國企也在裁員，並認為降薪是一種裁員的手段，這樣可以逼員工辭職，公司不用賠償。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財