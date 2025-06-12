高盛：美即使SALT扣除額提高 富人仍將持續撤離高稅率州

金融服務公司高盛發現，雖然美國國會議員正考慮提高州和地方稅扣除額的上限，但這不太可能阻止富人撤離高稅率州。（路透社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕金融服務公司高盛一項新分析發現，雖然美國國會議員正考慮提高州和地方稅 （SALT） 扣除額的上限，但這不太可能阻止富人撤離高稅率州。報告指出，在過去二十年中，州際遷移使美國人口從東北部和西海岸轉移到了南部和西南部。

根據《Fox News》報導，報告表示，近年來由於疫情引發的工作安排變化，以及2017年《減稅與就業法案》對SALT扣除額設定了1萬美元（約29.72萬台幣）的上限，使遷移速度有所加快。

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SALT扣除額1萬美元上限將於2025年底到期，國會共和黨人正考慮在大而美法案中納入更高的上限。該法案上個月在眾議院勉強通過，其中設定了4萬美元（約119萬台幣）的上限，旨在爭取紐約州等高稅州共和黨議員的支持。

隨著國會考慮修改SALT上限，高盛發覺高收入者正持續離開高稅州，前往低稅州。即使SALT扣除額上限提高，高盛仍預計這一趨勢會持續發展。

高盛聲稱，雖然眾議院共和黨的和解提案（reconciliation proposal）將年收入低於50萬美元（約1487萬台幣）家庭的SALT扣除額上限提高至4萬美元，但這沒有改變那些最有可能移民、對州預算影響最大的高收入者的激勵機制。

高盛發覺高收入者正持續離開高稅州，前往低稅州。（路透社）

高盛經濟學家發現，自2016年後調整後總所得（AGI）超過100萬美元（約2975萬台幣）的紐約居民申報的稅務資料增加了40%。其他地區的此類申報數量增長速度更快，其中佛羅里達州增長了150%，全美增長了90%。

除紐約州外，加州和麻薩諸塞州的AGI超過100萬美元門檻的申報人數下降最大，而德州和亞利桑那州的增長分別排在佛羅里達州之後，位居第二和第三。

高盛分析，高收入者遷往低稅州時，更有可能將企業帶走，這會加劇其原州稅基的影響。高盛估計，紐約州和加州等稅率相對較高的州的稅收收入下降約3%，而俄勒岡州、明尼蘇達州和伊利諾伊州等其他高稅州的稅收收入下降1%至2%。

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