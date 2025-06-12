國定假日多4天 求職網：8成勞工寧可「增加薪水」

下半年國定假日多4天，yes123求職網調查， 8成勞工表示若能選擇，寧可「增加薪水」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕關稅戰尚未底定，下半年即將到來，各大產業持續面臨「缺工潮」的狀況下，已確定下半年的國定假日將多4天。yes123求職網調查，勞工對於下半年增加假期，55%的勞工表示外出消費意願因此提高，但若可以選擇，超過8成的勞工仍偏好「增加薪水」，僅有19.4%偏好「增加假日」。

yes123求職網日前進行「蛇年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」，調查結果顯示，今年下半年出口商在缺工、關稅戰的不確定因素下，還有美元貶值的壓力，勞資雙方對第3季景氣均抱持保守的態度，不但資方的樂觀度終結連8季正數、創下10季新低，勞方也轉趨悲觀。

請繼續往下閱讀...

在此氣氛下，企業加薪意願轉弱，根據調查顯示，2025年上半年僅有47.3%的受訪企業表示，有替員工加薪，比例略低於去年同期的50.2%。

此次受訪勞工中，多達84.8%表示「上半年沒被加薪」，因此對下半年調薪的期待，希望平均能調高2757元，其中甚至有16.3%希望月薪能調高「5000元以上」。

yes123求職網發言人楊宗斌觀察，企業調薪的原則仍是「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數；其中加薪意願比較高的資方，應該以缺工中的行業為主，「獎金分紅」已成為公司留才、攬才的主要工具，但仍受景氣影響。

由於總統已正式公布下半年法令國定假日將增4+1天，多數勞工下半年將多4天國定假日，此次調查顯示，55.3%的上班族表示「會」因此提高外出消費的意願，但也有43.7%的勞方透露，因此提高打工兼差的意願。對勞方而言，假如能「二選一」，高達80.6%的勞工偏好「增加薪水」，僅有19.4%偏好「增加假日」。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，國定假日增加，對於內需型服務業，有望創造更多消費商機，也能刺激總體經濟，雖然雇主可能需要支付雙倍薪、加班費，但若假日業績長紅，可能抵消掉人事成本的增加；在一年365天中，多放4天假，佔全年的比例並不算高，又替勞方帶來生活「小確幸」，或許可創造雙贏局面。

yes123求職網於2025年5月28日到6月10日進行「蛇年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1312份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。至於企業有效問卷共1046份，信心水準為95%，誤差值為正負3.03%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法