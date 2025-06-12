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外國投資者5月狂買2494億韓國債！彭博揭創史高主因

2025/06/12 12:35

外國投資者在5月份淨買入11.34兆韓元（約新台幣2494.8億元）韓國債券，創史上新紀錄。（彭博）外國投資者在5月份淨買入11.34兆韓元（約新台幣2494.8億元）韓國債券，創史上新紀錄。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外國投資者在5月份淨買入11.34兆韓元（約新台幣2494.8億元）韓國債券，創史上新紀錄，彭博報導，主要是市場對韓國央行進一步降息的預期，加上韓國被納入富時羅素世界政府債券指數，導致需求激增。

根據金融監督院的1份聲明，海外投資者上個月淨搶購了11.34兆韓元（約新台幣2494.8億元）上市債券，創下自1998年彭博社開始編製數據以來最大的月度流入量，而外國持有的未到期上市債券增至300.5兆韓元（約新台幣6.61兆）。

截至6月10日，海外投資者已連續31個交易日凈買入韓國債券，這是自2023年以來最長的連續買入。

彭博報導，韓國在上週的總統選舉中選出了1位新領導人，李在明擊敗了保守派對手，成為新總統，隨著李的當選結束了6個月的政治混亂。

加上，市場對韓國央行進一步降息的預期，加上韓國被納入富時羅素世界政府債券指數，正在提振需求。儘管擔心新政府可能出台的補充預算會增加債券供應，但李在明在競選時承諾為經濟提供超過30兆韓元（約新台幣6600億元）的財政支援。

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