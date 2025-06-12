美元脫鉤？亞洲國家加速去美元化

由於地緣政治不確定性、貨幣政策變化以及貨幣對沖等因素的共同作用，亞洲國家正加速去美元化。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於地緣政治不確定性、貨幣政策變化以及貨幣對沖等因素的共同作用，亞洲國家正加速轉向其他貨幣 ，逐步擺脫對美元的依賴，整體來看，全球對逾美元的依賴也正持續減少。

《CNBC》報導，東南亞國協（ASEAN）承諾在新發佈的「2026年至2030年經濟共同體戰略計劃」中推動在貿易和投資中使用本土貨幣。這項計劃概述了透過推廣當地貨幣結算和加強區域支付的互通性，來減少匯率波動帶來的衝擊。

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ING（荷蘭國際集團）外匯策略師裴索爾（Francesco Pesole）表示，川普反覆無常的貿易政策決定，以及美元大幅的貶值，可能正在推動人們更快地轉向其他貨幣。

儘管這種轉變在亞洲更為明顯，但整體來看，全球對美元的依賴也在減少，美元在全球的外匯存底佔比已從2000年的70％以上，降到2024年的57.8％。近期，美元再次遭到大幅拋售，特別是4月份的時候，主要原因是美國政策制定的不確定性。自年初以來，美元指數已跌超過8％。

雖然去美元化不是新鮮事，但整體局勢已出現轉變，投資人和官員開始意識到，美元可以並且已經被用來做為貿易談判中的籌碼。巴克萊（Barclays）亞洲外匯和新興市場宏觀策略主管柯特查 （Mitul Kotecha）表示，這導致市場重新評估主要增持美元的投資組合。

柯特查指出，各國正在考慮這樣一個事實「美元過去曾被、現在也可能被當作貿易、直接制裁等武器」，柯特查認為，這是過去幾個月發生的真正變化。

三菱日聯金融集團（MUFG）亞洲全球市場研究主管李琳（Lin Li）表示，去美元化的現象正在家具，尤其隨著亞洲經濟體尋求減少對美元的依賴，希望利用本國貨幣作為交易媒介，藉此降低外匯風險。

根據美銀（BofA）最近的報告顯示，東協地區去美元化的趨勢正在加強，主要受到2股力量推動，個人和企業逐漸將美元儲蓄兌換為本土貨幣，以及大型投資人更積極的對沖外國投資。

除了東協之外，印度、中國在內的金磚國家（BRICS）也積極開發並推廣自己的支付系統，以繞過SWIFT等傳統系統，減少對美元的依賴；中國也一直推動以人民幣進行雙邊貿易結算。

柯特查表示，去美元化是一個持續而緩慢的過程，但可以從央行的外匯存底中看出這一點，他們一直在逐步減少美元的佔比，也可以從美元在貿易交易中的佔比看出這一點。

柯特查補充，台灣、南韓、新加坡、香港和中國等亞洲經濟體擁有大量外國資產，這使得他們擁有龐大的潛力可以將外國收益或資產匯回本國貨幣。

野村證券（Nomura）表示，隨著亞洲投資擴大對沖美元部位，去美元化的現在也正在發生。當投資人對沖美元部位時，會賣出美元並買入當地貨幣或其他貨幣，這會推動本土貨幣對美元升值。

野村全球外匯策略主管陳志偉（Craig Chan）表示，可以看到一些表現優異的貨幣包括日圓、韓元和新台幣。同時也觀察到，人壽保險公司、退休基金和對沖基金等機構投資人的外匯對沖交易量相當大。

貨幣的轉移也帶出一個問題，這究竟是暫時性的現象或是結構性轉變，BMI首席經濟學家切哈布（Cedric Chehab）表示，目前看來這可能只是週期性。只有當美國更積極實施制裁，各國央行對持有過多美元持謹慎態度時，這種趨勢才會變成結構性的。

業內觀察人士則稱，儘管一些國家正在減少對美元的曝險和依賴，但要取代美元作為第一大準備貨幣的地位仍然充滿挑戰。

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