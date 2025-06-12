北台下半年百億級大案 獨缺桃園

下半年台北市預計推出兩個百億級豪宅建案，其中1個則是前身則是西華飯店，循危老途徑改建豪宅。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房市前景混沌不明，雙北市、新竹地區下半年預計仍有百億級新案釋出，反觀桃園則獨自缺陣，新案市調機構指出，桃園房市現況恐有一定賣壓，才會讓去年青埔就傳出要登場的百億大案一延再延。

根據住展雜誌市調資訊，北台灣下半年預計進場的百億級大案，台北市有3個，其中松山區有兩個、南港區則有1個，新北市有四個，為單一縣市最多，分布在板橋、永和、三重以及林口等4個行政區，另新竹縣寶山則有一個造鎮系列案。

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西華飯店危老案預計下半年進場

住展雜誌發言人陳炳辰指出，當前房市混沌不明，許多建案選擇以拖待變，但大案成本高，多會按照規畫進場。而北台灣下半年預計進場的百億級大案中，台北市有兩個屬於豪宅建案，其中有1個豪宅案則是前身則是西華飯店，循危老途徑改建豪宅。

至於，新北市4個百億級大案均坐落新北市房市熱區，其中3個更規劃有小坪數戶別，希望透過控制總價吸引首購民眾買單。

陳炳辰指出，下半年獨缺桃園市不見大案，現況恐有一定賣壓，尤其去年青埔就已傳出規劃有百億級指標案，但今年無緣問世，此外，台北市中正區、新北市林口區、新竹市東區也都有醞釀許久指標案，但目前看來蛇年進場的意願並不高。

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