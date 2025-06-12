中國電商Temu因虛假廣告在韓被罰款777萬元

中國電商Temu被指發布虛假廣告，遭南韓反壟斷執法機構下令整改，並罰款3.57億韓圜（約新台幣幣777萬元）。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電商Temu被指發布虛假廣告，遭南韓反壟斷執法機構下令整改，並罰款3.57億韓圜（約新台幣幣777萬元）。

《韓聯社》報導，南韓公正交易委員會指控，Temu自2023年9月至近期進行的抽獎贈品活動，不是未明確標記具體活動規則，就是在看似可輕易獲得積分或贈品的活動，設定複雜的規則，且相關規則字體微小，讓消費者難以看清，令消費者誤解，以為可以輕易獲得積分或贈品。南韓公正交易委員會認為Temu上述之舉，防礙公平交易，屬於欺騙性廣告。

請繼續往下閱讀...

另外，南韓公正交易委員會指控，Temu在官網設彈跳廣告，聲稱向首次安裝行動APP的用戶提供價值相當於15萬韓圜（約新台幣3266元）的優惠券，但有關優惠券頁面長期存在，Temu卻在廣告中標記「剩餘時間」，南韓公正交易委員會認為有關廣告阻礙消費者合理決策，屬違法行為。

因此，南韓公正交易委員會週二（11日）以涉嫌違反《關於確保標記和廣告公正性的法律》為由對Temu下達整改命令，並處以3.57億韓圜的罰款，此為南韓公正交易委首次對Temu實施制裁。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法