川普關稅重創經濟核心 日本車廠恐損失逾190億美元

川普汽車關稅重創產業，日本主要車廠預計將損失超過190億美元。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的關稅威脅著日本至關重要的汽車產業，並破壞該國長期以來為實現經濟復甦的做出的努力，主要汽車製造商全年預計將面臨超過190億美元（約新台幣5654.4億元）的損失。

《彭博》報導，由於美國對汽車、汽車零件徵收25％的關稅，光是這一會計年度，包括豐田（Toyota）、本田（Honda）、馬自達（Mazda）、速霸陸（Subaru）在內的主要汽車製造商就將面臨總計超過190億美元（約新台幣5654.4億元）的損失，而且受到影響的不僅僅是這些家喻戶曉的汽車品牌。

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位於東京西北方的群馬縣，速霸陸的主要工廠就設於此地，關稅的影響已經浮現。隨著成本上升，速霸陸的供應商正田製作所（Shoda Seisakusho）社長中島義行（Yoshiyuki Nakajima）警告，如果關稅持續下去，公司將被迫大幅削減利潤，最糟的情況是裁員將不可避免，公司將別無選擇。

這種情緒象徵著席捲日本工業中心地帶的更廣泛動盪。密集的中小型供應商網路構成了汽車產業的支柱，汽車產業是中國最大的出口來源，也是就業和投資的主要來源，日本3分之2的勞動力受雇於員工少於1000人的企業，其中許多工作與汽車產業直接或間接相關。

貿易衝擊來襲之際，日本正開始出現「良性循環」的跡象，薪資上漲、支出增加和物價上漲的循環，政策制定者希望藉此推動經濟擺脫長達數十年的停滯。現在，隨著汽車公司重新考慮加薪並撤回成長計畫，日本努力打造的趨勢，正面臨停滯的風險，約64%的受訪經濟學家認為，關稅將引發日本經濟衰退。

日本政府正努力控制關稅帶來的負面影響，為即將在下（7）月大選做準備的首相石破茂（Shigeru Ishiba）需要證明自己有能力捍衛日本的經濟利益。貿易談判代表、經濟再生大臣赤澤亮正（Ryosei Akazawa）將第6度前往北美，試圖在6月15日於加拿大舉行的G7（7大工業國）峰會之前贏得各方讓步，石破茂可能會在峰會上與川普面對面會談。

分析師認為，東京在談判中的最佳方案是將汽車關稅降至10％，這將減輕但不會消除貿易戰帶來的痛苦。彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）資深汽車分析師吉田達生（Tatsuo Yoshida）表示，通常情況下，關稅成本會分攤，大約3分之1落在供應商身上，3分之1落在汽車製造商身上，最後3分之1落在消費者身上。

吉田估計，10％的關稅可以隨著時間的推移而得到控制，每年逐步提高2至3％的價格，並透過更新車型來保持買家的興趣。但隨著關稅稅率的提高，壓力會變得更加龐大。吉田指出，接近25％的關稅可能會讓至少幾家日本汽車製造商陷入困境，需要援助。但就像全球金融危機期間的通用汽車（General Motors）一樣，日本的汽車製造商大到不能倒。

根據日本自動車工業會（Japan Automobile Manufacturers Association）數據顯示，日本汽車產業一共雇用560萬人，約佔日本勞動力的8.3％，創造約10％的國內生產毛額（GDP）。汽車和其零件約佔日本對美出口的3分之1，而美國是日本最大的出口市場，相關產業是東京對華盛頓貿易順差最大的貢獻者。

一些車廠已經開始針對關稅進行調整，本田已延後在加拿大斥資110億美元（約新台幣3273.6億元）擴建電動車供應鏈的計劃，並將油電混合動力車Civic車款的生產從日本轉移到美國；速霸陸正在審查旗下所有投資，包括電動車的研發；日產汽車（Nissan）暫停美國對墨西哥製造的SUV訂單；馬自達則停止向加拿大出口該公司與豐田在阿拉巴馬州合資企業生產的車款。

全球最大汽車製造商豐田尚未宣布轉移產線，但社長佐藤恒治（Koji Sato）已透露，公司正在考慮長期擴大在美國的生產佈局。

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