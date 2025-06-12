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川普擬任命「極鴿派」聯準會主席？華爾街大老示警美元恐重貶10％

2025/06/12 14:18

華爾街傳奇投資者、對沖基金大老瓊斯（Paul Tudor Jones）。（彭博）華爾街傳奇投資者、對沖基金大老瓊斯（Paul Tudor Jones）。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場盛傳，川普很可能會任命一位「極度鴿派」的聯準會主席，以配合其推動經濟成長的政策方向。對此，華爾街傳奇投資者、對沖基金大老瓊斯（Paul Tudor Jones）表示，降息將推動短期利率在未來一年內「大幅下調」，導致美元大跌10%。

由於川普貿易政策的不確定性，《彭博》美元即期指數今年迄今下跌近8%，創下該指數自2005年推出以來的最差開局。瓊斯認為，若美國在未來1年內大幅下調短期利率，美元很可能走低、甚至大貶。

據報導，美國在週三公佈的5月核心CPI數據低於市場預期。川普表示，聯準會應該降息1個百分點。貝森特稱讚川普政策推動美國CPI「大幅」改善，並表示川普挑戰了數十年來的貿易現狀。

瓊斯指出，現任聯準會主席鮑爾的任期，將在2026年5月屆滿，在繼任人選方面，美國財政部長貝森特可能是川普的首選，其脫穎而出的理由是「考慮到川普對經濟成長的執著和對個人忠誠度的高度重視」。

瓊斯也示警，川普主推的「大而美法案」包裝精巧，但對未來的股市和債市恐構成威脅，並可能刺激聯準會在未來12個月內降息。他直言，「大而美法案」這個名字在品牌塑造上堪稱天才，如果要平衡預算，那可能就是「大而可怕法案」（Big Beastly Bill）。

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