晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

這公司可就滯留在俄羅斯的飛機 索賠超過10億美元保險

2025/06/12 10:54

倫敦高等法院週三裁定，飛機租賃公司AerCap可就自俄軍入侵烏克蘭後，滯留在俄羅斯的飛機追回超過10億美元的賠償。（路透社）倫敦高等法院週三裁定，飛機租賃公司AerCap可就自俄軍入侵烏克蘭後，滯留在俄羅斯的飛機追回超過10億美元的賠償。（路透社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕倫敦高等法院週三裁定，全球最大飛機租賃公司AerCap可就自俄軍入侵烏克蘭後，滯留在俄羅斯的飛機追回超過10億美元（約298.05億台幣）的賠償，但這遠低於其尋求的約20億美元（約596.1億台幣）。

根據《CNN》報導，這是倫敦有史以來最大的保險糾紛之一，該訴訟的焦點是近150架飛機和一些引擎，此前總價值高達47億美元（約1400.4億台幣）。AerCap在2023年8月至12月與承租人和俄羅斯的保險公司達成六次和解，獲得了略高於13億美元（約387.2億台幣）的賠償。

法官布徹（Christopher Butcher）在裁決摘要中表示，損失發生在2022年3月10日，當時俄羅斯的一項立法禁止從俄羅斯出口飛機和飛機設備。

布徹指出，這意味著出租人可以從戰爭險保險公司（war risks insurers）收回損失的資金，因為造成損失的原因是「俄羅斯政府的行為或命令」。

AerCap在2023年8月至12月與承租人和俄羅斯的保險公司達成六次和解。圖為AerCap執行長凱利。（路透社）AerCap在2023年8月至12月與承租人和俄羅斯的保險公司達成六次和解。圖為AerCap執行長凱利。（路透社）

布徹還裁定，歐盟或美國的制裁並未阻止保險公司就租賃給俄羅斯航空公司的飛機損失向索賠人進行賠償。

AerCap的律師事務所Herbert Smith Freehills Kramer聲稱，該判決為AerCap贏得了 10.35億美元（約308.2億台幣）的賠償。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財