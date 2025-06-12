黃仁勳宣佈在歐洲建20家「AI工廠」 歐洲AI算力2年增10倍

黃仁勳宣佈在歐洲建20家「AI工廠」（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達將在歐洲建立全球首個「AI工廠」，協助歐洲製造業發展，執行長黃仁勳在11日舉行的GTC大會上宣佈，計劃在歐洲新建20家「人工智慧工廠」，其中一些超級工廠將配備1萬個GPU，讓歐洲的AI算力將在兩年內增長10倍。

華爾街見聞報導，黃仁勳指出，計劃中的多個數據中心將是「超級工廠」，將配備1萬個圖形處理單元（GPU），包括輝達DGX B200系統和RTX PRO伺服器。

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該人工智慧工廠將按照輝達Omniverse藍圖中突出顯示的框架進行建設，用於人工智慧工廠的設計和運作。作為此藍圖的一部分，Cadence的現實數位孿生平台將用於在實體上精確的虛擬環境中模擬和優化整個人工智慧工廠，使工程團隊能夠建造一個更智慧、更可靠的設施。

黃仁勳在演講中指出，傳統的資料中心正在轉向「AI工廠」，他認為，智慧體系統代表AI從被動接受指令到主動感知、決策和執行的演化。它預示著AI將能夠更自主地完成複雜任務，並在更廣泛的領域中發揮作用。

而AI工廠則代表著AI基礎設施的規模化和工業化，它將整合強大的運算能力、高效的資料處理流程以及優化的演算法，從而加速AI模型的訓練、部署和應用。

他表示，未來的資料中心不再只是儲存文件，和資料的倉庫，而是能夠產生智慧、創造價值的生產設施。這些AI工廠的核心任務是生產智慧通證（intelligent tokens），就像發電廠產生電力一樣，為各行各業提供動力，開啟一場新的工業革命。

他指出，在人工智慧時代，每個製造商都需要2個工廠，1個用於製造產品，另1個用於創造驅動這些產品的智慧。透過打造歐洲首個工業人工智慧基礎設施，我們正在協助該地區的領先工業企業推進以模擬為先導、人工智慧驅動的製造模式。

此外，黃仁勳特別強調了與歐洲夥伴的深度合作，宣布包括寶馬集團、瑪莎拉蒂、賓士和舍弗勒在內的歐洲製造商，正在透過運行來自ANSYS、Cadence和西門子等軟體領導者提供的輝達加速應用，轉變其從模擬產品設計和工廠規劃到人工智慧驅動的營運和物流的端到端產品生命週期。

另黃仁勳亦宣佈，將與法國AI公司Mistral合作建立1個龐大的AI雲，並與施耐德電氣等公司合作，以數位化的方式設計和營運未來的AI工廠。

他透露，輝達正在7個不同的國家建立AI技術中心，以推動當地的生態系統建設和合作研發。黃仁勳總結道，1個全新的運算時代已經開啟，而輝達正透過提供從晶片、軟體到系統和AI模型的全端平台，賦能全球的開發者和企業抓住這次機會。

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