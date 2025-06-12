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南亞股東會 董座吳嘉昭：面對變局以「四大轉型、三大方向」因應

2025/06/12 09:31

南亞股東會，董座吳嘉昭表示，面對變局以「四大轉型、三大方向」因應。（記者張慧雯攝）南亞股東會，董座吳嘉昭表示，面對變局以「四大轉型、三大方向」因應。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕南亞（1303）今日舉行股東會，董事長吳嘉昭表示，第2季台幣急速升值，對業績有很大壓力，不過，南亞以「四大轉型與三個發展方向」為行動方針，未來將因應產業發展趨勢與國際經貿情勢，及供應鏈變化，適時適地投入新事業及高值化產品的發展，帶動業績持續成長。

他指出，美中科技競爭加劇、關稅壁壘，加上地緣政治緊張情勢等因素，使經濟發展充滿變數，此外，中國石化產能不斷擴張，同業競價加劇，碳費徵收等，加上近期台幣急速升值的影響，第二季業績會有極大的壓力，經營仍然辛苦。

不過，吳嘉昭認為，南亞近年來逐漸轉向電子級化學品及氣體等發展，乙二醇（EG）產線進行製程優化，更利用美國德州廠相對較低的原料成本，提高產銷量，EG下半年會有比較好的成績。

他也表示，面對全球變局，南亞採取四個轉型，包括產品轉型、事業轉型、低碳轉型及數位轉型，三大產業發展趨勢方向，包括電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品、健康應用醫材等，以此為核心策略思維，深化轉型佈局。

針對南亞新擴建與投資方面，吳嘉昭說，今年完工項目包含台灣樹林廠區的離型膜、醫療用的減白血袋，林口廠區的PET改質粒，及美國德州廠區的軟質膠布等；同時，今年第一季為止，海內外廠區推動AI專案共928案，預估投資金額8.7億元，預估年效益34.3億元，累計已完成603案，累計投資金額7.5億元，年效益26.1億元。

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