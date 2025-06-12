焦點股》台積電：股價開低走低 呈現窘貼息

台積電股價開低走低，呈現窘貼息（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）今日除息，以1055元開出，下跌5元，股價開低走低至1045元，不僅填息失靈，還呈現窘貼息，這次除息是針對去年第四季盈餘配息，每股配發現金股利4.5元，市場期待上演「秒填息」落空。

美中貿易談判達成初步共識有待兩國高層批准，且美國公佈的最新通膨數據，緩解市場對關稅造成物價上漲的隱憂，但中東安全風險上升，衝擊美股主要指數週三全面收低，台積電ADR雖上漲0.77％，仍無法抵擋大盤盤勢走弱。

請繼續往下閱讀...

台積電昨收1065元，上漲20元、漲幅1.91％，呈現連三漲，且為四個多月以來新高，除息前股價大漲，加上美股下挫，導致這次除息呈現窘貼息，終止「秒填息」或當天填息的行情。台積電自2019年起改採每季配發股利，過去除息有18次在除息當天就快速填息。

台幣雖強升值，但受惠客戶對AI需求強勁，台積電5月營收仍達達歷史次高水準，4、5月累計營收為6700.82億元，已達先前財測換算新台幣9360中位數的逾七成，第二季財測可望達標無虞。

台積電這次除息是針對去年第四季盈餘配息，每股配發現金股利4.5元，也是採季配息以來最高的現金股利，股利發放日為7月10日，估計總金額高達約1167億元現金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法