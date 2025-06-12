晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》台積電：股價開低走低 呈現窘貼息

2025/06/12 09:22

台積電股價開低走低，呈現窘貼息（記者洪友芳攝）台積電股價開低走低，呈現窘貼息（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）今日除息，以1055元開出，下跌5元，股價開低走低至1045元，不僅填息失靈，還呈現窘貼息，這次除息是針對去年第四季盈餘配息，每股配發現金股利4.5元，市場期待上演「秒填息」落空。

美中貿易談判達成初步共識有待兩國高層批准，且美國公佈的最新通膨數據，緩解市場對關稅造成物價上漲的隱憂，但中東安全風險上升，衝擊美股主要指數週三全面收低，台積電ADR雖上漲0.77％，仍無法抵擋大盤盤勢走弱。

台積電昨收1065元，上漲20元、漲幅1.91％，呈現連三漲，且為四個多月以來新高，除息前股價大漲，加上美股下挫，導致這次除息呈現窘貼息，終止「秒填息」或當天填息的行情。台積電自2019年起改採每季配發股利，過去除息有18次在除息當天就快速填息。

台幣雖強升值，但受惠客戶對AI需求強勁，台積電5月營收仍達達歷史次高水準，4、5月累計營收為6700.82億元，已達先前財測換算新台幣9360中位數的逾七成，第二季財測可望達標無虞。

台積電這次除息是針對去年第四季盈餘配息，每股配發現金股利4.5元，也是採季配息以來最高的現金股利，股利發放日為7月10日，估計總金額高達約1167億元現金。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財