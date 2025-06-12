衝動購物只能排第2名！美國人最常見的5大浪費行為曝光

衝動購買網路商品，是美國人最常見的浪費性支出之一。示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國財經網站Motley Fool Money最新調查， 在接受訪問的2000名美國民眾中，有85%表示自己至少會偶爾花錢在不必要的支出上，調查並得出美國人最浪費錢的「5件事情」，其中最常見的浪費行為，就是「經常外食」。

根據調查結果，美國人最常見的5個浪費習慣分別為：經常外食（38%）、衝動性網購（34%）、購買方便食品和飲料（29%）、經常丟棄剩菜或過期食物（28%）、訂閱卻根本沒在看的串流影音服務（25%）。

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《CNBC》報導，無論是因為圖方便叫外送，還是因為無聊而亂買東西，專家建議可以採取3個步驟，來幫助你控制非必要支出。

首先是「先暫停一下」：前 Jenius Bank 行銷主管、個人理財專家巴倫（Keith Barron） 表示，為了避免衝動消費，「最重要的事之一就是先暫停一下」。與其馬上按下購物結帳鍵，不如把想買的東西先加入願望清單，等過幾天再看看自己是否還有興趣購買。巴倫說，通常情況下，你會發現很多時候其實不再想買了。

其次是「增加消費的阻力」：Belong 財富平台聯合創辦人兼營運長羅森堡（

Samantha Rosenberg）建議，在這個線上購物極為便利的時代，可以故意讓消費變得更麻煩，例如改去實體店面購買，或是打開手機銀行通知。她說：「從選店、親自前往、實際評估商品，到最後排隊結帳，這些額外的決策流程可以讓你慢下來，更理性思考購買行為。」

最後是「善用自動化」：理財作家塞提（Ramit Sethi）建議，可透過薪資扣款或銀行定期轉帳，達成自動化理財任務，就是自動把錢匯入 401（k）、IRA 或高利息儲蓄帳戶，這樣就能避免浪費性消費侵蝕儲蓄。他說：「如果你想讓金錢發揮作用，就必須讓它自動化。因為不管剩下多少，最終你都會花掉。」

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