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白宮人工智慧沙皇駁斥末日論和大規模失業擔憂

2025/06/12 09:59

白宮人工智慧「沙皇」薩克斯駁斥人們對就業機會被人工智慧搶走的擔憂。（彭博社）白宮人工智慧「沙皇」薩克斯駁斥人們對就業機會被人工智慧搶走的擔憂。（彭博社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕白宮人工智慧沙皇（AI czar）薩克斯（David Sacks）週二在華盛頓特區舉行的亞馬遜網路服務高峰會上，駁斥人們對就業機會被人工智慧搶走的擔憂。薩克斯表示，人工智慧距離完全取代人類還有一段距離。

根據《CNN》報導，薩克斯指出，人工智慧不會導致大規模失業，因為要完全取代人類工作實際上非常困難，部分取代比較容易。

薩克斯還提到「末日論者」，這類人支持對人工智慧實施監管。他主張末日論者低估人工智慧驅動經濟成長的能力，也高估了潛在的失業人數。

薩克斯聲稱，人們都已看到人工智慧熱潮的開始，而他認為此熱潮將為美國帶來巨大經濟順風。

薩克斯預計，人工智慧將推動美國的成長率達到4%或5%左右。（路透社）薩克斯預計，人工智慧將推動美國的成長率達到4%或5%左右。（路透社）

但薩克斯也承認，人工智慧會為可能被新科技顛覆的人帶來痛苦，學生和工人需要再接受一些培訓。他強調雖然有挑戰存在，但仍相信未來一定會非常光明。

在薩克斯發表看法前，人工智慧公司Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）表示，人工智慧可能在未來一到五年內取代多達一半的入門級白領工作。阿莫迪強調，他擔心人們無法足夠快速適應人工智慧的創新速度。

另外皮尤研究中心最近一項調查發現，近三分之二美國成年人認為，未來二十年人工智慧將導致就業減少。超過一半美國人表示，很擔心人工智慧帶來的失業。

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