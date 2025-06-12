全球90％晶片來自台灣！外媒曝依賴「MIT」的美國挑戰

台積電生產全球90%以上的最先進晶片。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如同20世紀全球經濟對石油的倚賴，「晶片」是21世紀的新石油。然而外媒指出，作為全球創新領袖的美國，卻在這方面嚴重依賴台灣、韓國，尤其全球超過90%的先進半導體，都來自這兩個國家，會使美國自身陷入困境。

《HSToday》報導，隨著地緣政治緊張局勢加劇，尤其是中國對台灣的態度，這條供應鏈的脆弱性，暴露出美國國家安全和經濟韌性的弱點，有可能使美國國防、經濟和技術領域陷入癱瘓。

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報導指出，如果不立即對國內半導體生產、勞動力培訓和多元化的全球夥伴關係進行策略性投資，美國將面臨在21世紀喪失軍事優勢和經濟領導地位的風險。

半導體不僅是商業產品，更是美國關鍵基礎設施的重點，鑒於半導體產業對國防、電信、能源、運輸和金融的重要性，美國國土安全部正式將其歸類為關鍵製造業。

半導體為戰鬥機、飛彈導引系統、全球定位系統（GPS）衛星、醫療設備、人工智慧（AI）系統以及國家指揮和控制網路等提供動力。

在這個以數位相互依存和技術不斷升級為主的時代，半導體是美國實力的關鍵。但美國卻因為對台灣半導體、特別是台積電（2330）的依賴，變成自己的1大弱點。

文章指出，台積電生產全球90%以上的最先進晶片，而台積電的製造廠主要集中在台灣新竹、台南等西部地區，文章擔憂，中國入侵、封鎖或破壞台灣的穩定，半導體生產可能會中斷或停止，使全球市場陷入混亂。

因此從某種意義上來說，台積電不僅單純是家企業，更是項戰略資產。

過去30年，美國將半導體製造外包給亞洲，以追求更低的成本和更高的利潤。儘管英特爾、輝達和高通等美國公司在設計方面處於領先地位，但仍缺乏足夠的國內製造能力，來生產10奈米以下先進製程。

與此同時，中國正積極投資自己的半導體生態系統，目標是在2030年實現字給自足，這引發了華盛頓的警惕，因此2022年通過《晶片法案》，激勵美國國內半導體生產、研發、勞動發展。

文章強調，半導體的不安全，造成的經濟風險是巨大的。半導體占美國國內生產總值12%以上的產品中，包括汽車、航空航太、電信和消費性電子產品，疫情所引發的晶片短缺，對全球各行各業就已造成約2100億美元（約新台幣6.2兆元）的損失，也凸顯供應鏈的脆弱性。

與傳統商品不同的是，半導體缺乏替代品，因此若某種特定晶片缺貨，整個產品組裝都可能停止。無論是軍事衝突、天災、網路攻擊，或是間諜活動造成的長期中斷，不僅會對美國經濟造成不便，還會造成系統性經濟損害。

半導體是AI的基礎，而AI被視為全球軍事和經濟實力的未來。文章指出，如果美國無法控制半導體生產，就有可能在AI研究和部署方面落後。

文章以輝達晶片舉例，指出現在輝達晶片的製造，只有台積電，抑或者三星才能夠製造出來。

因此報導表示，如果美國無法保證自己的半導體供應，美國就無法在AI競賽中領先，因為半導體獨立不僅是國防優先事項，也是文明的當務之急。

全球半導體生產的相​​互依賴性，使得系統相當脆弱。晶片生產的全球化性質，需要日本提供光阻，荷蘭透過ASML提供設備，美國則是輝達等公司設計晶片，交由台灣製造晶片，表明任何一個程序中斷都會導致整個半導體系統癱瘓。

此外，現今半導體製造設施高度自動化， 依賴工業控制系統和遠端監控，就像水、電信、石油、電力和交通等許多其他關鍵基礎設施一樣，1次的網路攻擊，就有可能會改變或洩漏晶片生產模式、設計文件，或對機器造成物理損壞。

製造業不僅需要機器，還需要勞動，包括電氣工程概念、無塵室規程、化學處理和光子學，相對於中國，美國的STEM教育產出有所下降，威脅到其長期競爭力，因此文章點出，美國核心挑戰之一，在於人才。

文章建議，美國在加速製造廠建設的同時，必須投資於封裝、測試和材料採購，而目前所有這些環節目前都在國外進行。

此外，美國應該與日本、荷蘭、韓國和歐盟等值得信賴的盟友建立制度化的全球夥伴關係，以保護供應鏈受經濟脅迫或外交影響。

第3，美國應優先考慮實體和數位安全製造設施；最後，美國也應想辦法解決勞動力缺口問題，例如擴大獎學金項目，激勵大學與產業的合作，並簡化適合晶片產業人才的簽證流程等。

文章表示，美國半導體供應鏈的脆弱性並非未來問題，而是當下的策略負擔，台灣的地緣政治不穩定、中國對晶片霸權的野心以及美國有限的國內產能，構成了1場風暴。

美國如果無法確保這產業的穩定，不僅可能失去經濟優勢，還可能在下1個衝突時代喪失自衛能力，文章最後表示：這場競爭不再是為了石油，而是為了「晶片」。

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