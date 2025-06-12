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獲利和營收超出預期 甲骨文盤後大漲 8％

2025/06/12 09:32

獲利和營收超出預期,甲骨文週三（11日）盤後股價大漲 8％。（示意圖，路透）獲利和營收超出預期,甲骨文週三（11日）盤後股價大漲 8％。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕商用軟體公司甲骨文（Oracle）週三（11日）美股收盤後公佈業績報告，公司第4季度獲利和營收均超出市場預期，激勵甲骨文11日盤後股價大漲8%。

綜合媒體報導，根據甲骨文財報數據顯示，截至5月31日的第4季，公司收入達159億美元（約新台幣4743.8億元），年增長11%，高於分析師預期的155.9億美元（約新台幣4651.3億元），經調整每股收益（EPS）為1.7美元（約新台幣51元），高於分析師預期的1.64美元（約新台幣49元）；淨利也從去年同期的31.4億美元（約新台幣936.8億元）增至34.3億美元（約新台幣1023.3億元）。

甲骨文執行長卡茲（Safra Catz）在電話會議上表示，甲骨文2026財年的雲端基礎設施收入預計將成長7成以上，高於本季52%的增幅，並預計2026財年的營收將超過670億美元（約新台幣1兆9990億元），高於市場預期為651.8億美元（約新台幣1兆9447億元）。

卡茲稱，從長遠來看，甲骨文很可能會超過去年9月設定的2029財年1040億美元（約新台幣3兆1029億元）的營收目標。

受上述利多消息激勵，甲骨文11日盤後股價大漲8%。

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