黃金小漲要破「1高點價格」有機會？但專家揭「1狀況」

週三（11日）黃金價格上漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（11日）黃金價格上漲，主因是美國消費者物價指數（CPI）增幅比預期小，強化了聯準會（Fed）9月之前降息的可能性，專家指出，市場希望看到黃金能突破近期高點（每盎司3403美元），但若意外良好的數據都不能帶動強漲，可能代表短期內將修正。

紐約黃金期貨持平，報每盎司3343.70美元；黃金現貨價上漲0.1%，報每盎司3324.72美元，盤中一度上漲1%。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，獨立金屬交易員Tai Wong表示：「核心CPI的增幅意外小，讓整個貴金屬組合都上揚，同時殖利率和美元則下滑，投資人希望，這能促使Fed快點降息。」芝商所FedWatch工具顯示，交易員預估 Fed 9月降息機率68%。

貿易方面，美國總統川普表示，與中國已達成貿易協議，中國將供應磁鐵材料和稀土礦物，美國則將准許中國學生攻讀美國的大學。

市場焦點放在本週四的生產者物價指數（PPI），這將是Fed 17至18日開會前的另1份通膨數據。

Tai Wong說：「市場希望看到黃金和白銀突破最近的高點，分別是每盎司3403美元和36.90美元，因這樣有機會進一步上漲。若意外良好的數據都不能帶動強力上漲，可能代表短期內將修正。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法