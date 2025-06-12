川普祭關稅戰想發數千億大財 ? 華爾街日報揭美政府「真實收入」

川普祭出關稅，希望為美國帶來千億美元的收入。（路透示意圖）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統在4月曾表示，自己的激進關稅政策，讓美國每天可以進帳20億美元，美國很快會再次富裕。然，《華爾街日報》報導，4月和5月川普對鋼鐵、鋁、汽車，以及來自中國、墨西哥和加拿大的商品加徵新關稅後，美國總計從關稅中獲得378億美元（約新台幣1.12兆元）的收入。

《華爾街日報》指出，儘管「這一數字」大幅增長，仍低於川普所說的美國實際收入。根據美國財政部數據顯示，美國政府5月的關稅收入為220億美元（約新台幣6528億元），佔美國政府月收入的6%，較4月的156億美元增加了42%。

請繼續往下閱讀...

報導指出，近年來美國所徵收的關稅，大多來自中國進口商品。在美國對中國提高3位數關稅後，導致中國進口量大幅下降。美國4月從中國進口約240億美元（約新台幣7121.5億元）的商品，創2010年以來（不包括新冠疫情初期）的最低水準。

此外，來自加拿大和墨西哥的進口量下降，幾乎所有其他國家的進口量也都出現下降。

值得注意的是，美國海關和邊境保護局今年加強了執法力度；截至4月，約近230億美元（約新台幣6824.7億元）的關稅是在合規性審查後才繳納。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法