晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普祭關稅戰想發數千億大財 ? 華爾街日報揭美政府「真實收入」

2025/06/12 13:57

川普祭出關稅，希望為美國帶來千億美元的收入。（路透示意圖）川普祭出關稅，希望為美國帶來千億美元的收入。（路透示意圖）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統在4月曾表示，自己的激進關稅政策，讓美國每天可以進帳20億美元，美國很快會再次富裕。然，《華爾街日報》報導，4月和5月川普對鋼鐵、鋁、汽車，以及來自中國、墨西哥和加拿大的商品加徵新關稅後，美國總計從關稅中獲得378億美元（約新台幣1.12兆元）的收入。

《華爾街日報》指出，儘管「這一數字」大幅增長，仍低於川普所說的美國實際收入。根據美國財政部數據顯示，美國政府5月的關稅收入為220億美元（約新台幣6528億元），佔美國政府月收入的6%，較4月的156億美元增加了42%。

報導指出，近年來美國所徵收的關稅，大多來自中國進口商品。在美國對中國提高3位數關稅後，導致中國進口量大幅下降。美國4月從中國進口約240億美元（約新台幣7121.5億元）的商品，創2010年以來（不包括新冠疫情初期）的最低水準。

此外，來自加拿大和墨西哥的進口量下降，幾乎所有其他國家的進口量也都出現下降。

值得注意的是，美國海關和邊境保護局今年加強了執法力度；截至4月，約近230億美元（約新台幣6824.7億元）的關稅是在合規性審查後才繳納。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財