市值破百億美元航商！台灣「這家」新入列全球大型股行列

萬海航運（2615）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據Alphaliner報告，截至上月，已有6家被正式認定為大型股的上市航運公司，市值超過100億美元，其中台灣的萬海航運（2615）是最新加入大型股行列的公司。

9日萬海航運旗下的貨櫃輪「旺春輪」，台北時間6月9日，在印度西岸航行期間，甲板下發生重大爆炸意外，但11日股價上漲5.5元，收盤價106.65元，市值達新台幣2988.54億元，換算美元約是100.09億，正好破百億。

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所謂「大型股」等同台股市場的「權值股」。splash247指出，Alphaliner在其最新週報指出，按市值計算，全球前3大貨櫃船公司：中遠海運（COSCO）、馬士基（Maersk）和赫伯羅德（Hapag-Lloyd），目前的價值都與達美航空（Delta）、卡夫亨氏（Kraft Heinz）和家樂氏（Kellogg's）等知名消費品牌相當。

Alphaliner數據顯示，目前全球11家最大上市航運公司，不包括私人控股的地中海航運（MSC），總市值略高於1650億美元（約新台幣4.9兆元），遠高於本世紀初的600億美元（約新台幣1.7兆元）左右。

資深航運分析師、Blue Alpha Capital主管麥考恩（John McCown）報告稱，貨櫃行業在2025年第1季度，實現了99億美元的淨利潤，匯豐（HSBC）則預測，至少在第2季度和第3季度，整個行業都將實現盈利。

在最近的1份報告中，麥考恩強調該行業與大流行前時代相比顯著的盈利能力。2016年至2019年，該行業累計虧損85億美元（約新台幣2538億元），營收為6812億美元（約新台幣20兆元），獲利率為負1.3%。

相比之下，2020年到2024年，該行業的凈收入獲利率分別為8.1%、36.8%、42.7%、9.6%和18.3%。

不過Container Forecaster預計，下半年供需平衡將再次減弱，這將導致今年下半年現貨運價再次下跌。

Container Forecaster認為：「運價變化的波動性和時機將取決於對川普關稅的法律挑戰的結果，以及與美國對中國船舶實施處罰相關的運力變化，這是不確定的。」

貨櫃船公司老闆們將密切關注來自倫敦的細節。在倫敦，美中貿易官員達成了某種形式的貿易休戰協定，但仍需得到兩國領導人的批准。

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