晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

市值破百億美元航商！台灣「這家」新入列全球大型股行列

2025/06/12 09:28

萬海航運（2615）。（路透資料照）萬海航運（2615）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據Alphaliner報告，截至上月，已有6家被正式認定為大型股的上市航運公司，市值超過100億美元，其中台灣的萬海航運（2615）是最新加入大型股行列的公司。

9日萬海航運旗下的貨櫃輪「旺春輪」，台北時間6月9日，在印度西岸航行期間，甲板下發生重大爆炸意外，但11日股價上漲5.5元，收盤價106.65元，市值達新台幣2988.54億元，換算美元約是100.09億，正好破百億。

所謂「大型股」等同台股市場的「權值股」。splash247指出，Alphaliner在其最新週報指出，按市值計算，全球前3大貨櫃船公司：中遠海運（COSCO）、馬士基（Maersk）和赫伯羅德（Hapag-Lloyd），目前的價值都與達美航空（Delta）、卡夫亨氏（Kraft Heinz）和家樂氏（Kellogg's）等知名消費品牌相當。

Alphaliner數據顯示，目前全球11家最大上市航運公司，不包括私人控股的地中海航運（MSC），總市值略高於1650億美元（約新台幣4.9兆元），遠高於本世紀初的600億美元（約新台幣1.7兆元）左右。

資深航運分析師、Blue Alpha Capital主管麥考恩（John McCown）報告稱，貨櫃行業在2025年第1季度，實現了99億美元的淨利潤，匯豐（HSBC）則預測，至少在第2季度和第3季度，整個行業都將實現盈利。

在最近的1份報告中，麥考恩強調該行業與大流行前時代相比顯著的盈利能力。2016年至2019年，該行業累計虧損85億美元（約新台幣2538億元），營收為6812億美元（約新台幣20兆元），獲利率為負1.3%。

相比之下，2020年到2024年，該行業的凈收入獲利率分別為8.1%、36.8%、42.7%、9.6%和18.3%。

不過Container Forecaster預計，下半年供需平衡將再次減弱，這將導致今年下半年現貨運價再次下跌。

Container Forecaster認為：「運價變化的波動性和時機將取決於對川普關稅的法律挑戰的結果，以及與美國對中國船舶實施處罰相關的運力變化，這是不確定的。」

貨櫃船公司老闆們將密切關注來自倫敦的細節。在倫敦，美中貿易官員達成了某種形式的貿易休戰協定，但仍需得到兩國領導人的批准。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財