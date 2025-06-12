晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

《經濟學人》：美國陷入工業幻想 製造業難吸引勞工

2025/06/12 11:52

經濟學人指出，美國政府陷入工業幻想，因為美國製造業的「工資溢價」已經快消失。（示意圖，美聯社）經濟學人指出，美國政府陷入工業幻想，因為美國製造業的「工資溢價」已經快消失。（示意圖，美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政界長年呼籲重振製造業，川普曾抨擊「外國掠奪者撕裂美國夢」，而拜登則質問，誰說我們不能再次成為製造之都。 《經濟學人》卻直指「美國陷入工業幻想」，即使工廠回流，美國勞工不用大學畢業文憑，就能享有「優厚薪資、工作穩定、工會保障，就業機會多」的工作紅利，已經不在工廠裡。

數據估計，到2024年，美國製造業的「工資溢價」，已從1980年代以來縮減一半以上。對於沒有大學學歷的美國工人來說，「工資溢價」已經完全消失。

過去，美國「福特式」黃金時代吸引人們蜂擁進入工廠的那種中產階級崗位，美國工廠為無學歷者提供穩定高薪與尊嚴。1970年代，全美近4分之1的勞工任職製造業，包括底特律、匹茲堡、阿克倫等城市皆因工業而繁榮，但今日這種製造業的就業繁盛，幾乎已經消失。

《經濟學人》表示，光是21世紀，美國就流失了近600萬個製造業職缺現今的製造業產出比以往更多，但所需人手更少，這與農業經歷轉型是如出一轍。在工廠高度自動化，真正在在工廠裡工作的美國勞工不到4%，大多數所謂「製造業」職位，一半是人力資源、行銷等支援職位，或是設計、工程等專業職位。

文章直言，即使美國政府大力推動製造業回流，消除1.2兆美元（約新台幣35.7兆元）的貿易逆差，也無助於創造就業機會。因為每個「拯救」的工廠職缺代價，約等於是增加20萬美元（約新台幣595萬元）的消費者成本，效益甚微。

哈佛大學估計，在生產如此數量的商品時，約有6300億美元的附加價值來自製造業（其餘部分來自原材料、運輸等），如果每個製造業工人創造約23萬美元（約新台幣684.2萬元）的附加價值，那麼將足夠的生產帶回美國以彌補貿易逆差，將創造約300萬個工作職缺，其中一半在工廠。但實際上，這只會將製造業生產中的勞動力份額提高1個百分點。

此外，70年前的美國工廠對於工人沒有學位要求，但享有高薪、工作保障、工會保護、充足的就業機會。到了1980年代，美國製造業工人的收入仍比其他經濟領域的同齡人高出10%，但現在工廠第一線工人以時薪計算，薪資遠低於服務業的非管理職，對於沒有大學學歷的美國工人來說，「工資溢價」已經完全消失。

經濟學人分析，如今最接近1970年代製造業職缺的工作，不是在當下已經自動化、資本密集的工廠裡，而是電工、機械師或警察。這些職業為目前沒有大學學位的美國人，提供了不錯的薪資。

數據顯示，美國有超過700萬人從事木工、電工、太陽能板安裝工等行業，幾乎全部為男性，且缺乏大學學位。薪資中位數穩定在每小時25美元（約新台幣743元），工會化程度高於平均水平，隨著美國基礎設施升級，需求預計還會上升。

另有500萬人從事維修工人，例如暖通空調技術人員和電信安裝工）和機械師，他們的薪水遠高於工廠平均。另外，應急人員和安保人員也表現出相似之處，超過3分之1的人是工會成員。

《經濟學人》表示，如今從事這些類別工作的人數，幾乎與1990年代製造業職缺的人數相當。由於薪資更高、資歷要求更低、工會更強大，這些工作對美國勞工階級來說，比去現代工廠工作更具吸引力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財