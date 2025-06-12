《經濟學人》：美國陷入工業幻想 製造業難吸引勞工

經濟學人指出，美國政府陷入工業幻想，因為美國製造業的「工資溢價」已經快消失。（示意圖，美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政界長年呼籲重振製造業，川普曾抨擊「外國掠奪者撕裂美國夢」，而拜登則質問，誰說我們不能再次成為製造之都。 《經濟學人》卻直指「美國陷入工業幻想」，即使工廠回流，美國勞工不用大學畢業文憑，就能享有「優厚薪資、工作穩定、工會保障，就業機會多」的工作紅利，已經不在工廠裡。

數據估計，到2024年，美國製造業的「工資溢價」，已從1980年代以來縮減一半以上。對於沒有大學學歷的美國工人來說，「工資溢價」已經完全消失。

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過去，美國「福特式」黃金時代吸引人們蜂擁進入工廠的那種中產階級崗位，美國工廠為無學歷者提供穩定高薪與尊嚴。1970年代，全美近4分之1的勞工任職製造業，包括底特律、匹茲堡、阿克倫等城市皆因工業而繁榮，但今日這種製造業的就業繁盛，幾乎已經消失。

《經濟學人》表示，光是21世紀，美國就流失了近600萬個製造業職缺現今的製造業產出比以往更多，但所需人手更少，這與農業經歷轉型是如出一轍。在工廠高度自動化，真正在在工廠裡工作的美國勞工不到4%，大多數所謂「製造業」職位，一半是人力資源、行銷等支援職位，或是設計、工程等專業職位。

文章直言，即使美國政府大力推動製造業回流，消除1.2兆美元（約新台幣35.7兆元）的貿易逆差，也無助於創造就業機會。因為每個「拯救」的工廠職缺代價，約等於是增加20萬美元（約新台幣595萬元）的消費者成本，效益甚微。

哈佛大學估計，在生產如此數量的商品時，約有6300億美元的附加價值來自製造業（其餘部分來自原材料、運輸等），如果每個製造業工人創造約23萬美元（約新台幣684.2萬元）的附加價值，那麼將足夠的生產帶回美國以彌補貿易逆差，將創造約300萬個工作職缺，其中一半在工廠。但實際上，這只會將製造業生產中的勞動力份額提高1個百分點。

此外，70年前的美國工廠對於工人沒有學位要求，但享有高薪、工作保障、工會保護、充足的就業機會。到了1980年代，美國製造業工人的收入仍比其他經濟領域的同齡人高出10%，但現在工廠第一線工人以時薪計算，薪資遠低於服務業的非管理職，對於沒有大學學歷的美國工人來說，「工資溢價」已經完全消失。

經濟學人分析，如今最接近1970年代製造業職缺的工作，不是在當下已經自動化、資本密集的工廠裡，而是電工、機械師或警察。這些職業為目前沒有大學學位的美國人，提供了不錯的薪資。

數據顯示，美國有超過700萬人從事木工、電工、太陽能板安裝工等行業，幾乎全部為男性，且缺乏大學學位。薪資中位數穩定在每小時25美元（約新台幣743元），工會化程度高於平均水平，隨著美國基礎設施升級，需求預計還會上升。

另有500萬人從事維修工人，例如暖通空調技術人員和電信安裝工）和機械師，他們的薪水遠高於工廠平均。另外，應急人員和安保人員也表現出相似之處，超過3分之1的人是工會成員。

《經濟學人》表示，如今從事這些類別工作的人數，幾乎與1990年代製造業職缺的人數相當。由於薪資更高、資歷要求更低、工會更強大，這些工作對美國勞工階級來說，比去現代工廠工作更具吸引力。

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